-TARAFTARLAR OLAY ÇIKARTTI İSTANBUL (A.A) - 19.09.2010 - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bu akşam yapılacak derbi maç öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na geldi. Metrobüs araçları ve taksileri kullanarak stada ulaşan Beşiktaşlı taraftarları Söğütlüçeşme Metrobüs durağında durduran güvenlik güçleri, çembere alıp, gruplar halinde stada getirdi. Bazı Beşiktaşlı taraftarlar Fikirtepe tarafından yürüyerek stada gelirken, bir grup Fenerbahçeli taraftarı taşladı. Güvenlik güçleri hemen müdahale ederek stada götürdü. Beşiktaşlı taraftarlar, polis eşliğinde gruplar halinde stada giderken, Fenerbahçe'yi bu sezon UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde saf dışı bırakan, siyah-beyaz renklere sahip Yunan takımı PAOK ve Japonya bayrağı açıp, tezahüratlar yaptılar. Güvenlik güçleri, Beşiktaş taraftarlardan PAOK ve Japon bayraklarını aldılar. Öte yandan, ilk büyük grup polis kordonunda tezahüratlarla stada gelirken, Fenerbahçe Maraton Tribünü'nün önünde girmek için bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaşlı taraftarlara yabancı madde atmaya başladılar. Güvenlik güçleri biber gazı kullanarak Fenerbahçeli taraftarları dağıttı. Çevik kuvvet, bu olaydan sonra burada da tedbir aldı. Fenerbahçe takım otobüsü saat 18.30'a polis eskortları eşliğinde doğru stada geldi. Kafile stada gelirken, stat kapısında bekleyen Beşiktaş taraftarlar, sarı-lacivertli takım aleyhine tezahürat yapıp, PAOK bayrakları gösterdiler. Diğer yandan, Beşiktaşlı taraftarlar stada gelirken, zaman zaman polisler yolu araç trafiğine kapatarak siyah-beyazlı taraftarlar stat önüne gidene kadar araçların geçişine izin vermedi. Stadın önündeki üst geçit ve köprülerde de güvenlik önlemleri alan polisler, sarı-lacivertli taraftarları yabancı madde atmalarını engellemek için kaldırım yerine yol kenarlarından yürüttü. -BARBAROS BULVARINDA OLAY ÇIKARDILAR- Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na gelmek için Beşiktaş Kazan Meydanı önünde toplanan yaklaşık bin Beşiktaş taraftarı, Barbaros Bulvarı'ndan Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'na yürüdü. Barbaros Bulvarı'ndaki araçlara taş ve bira şişeleri atan siyah-beyazlı taraftarlar, Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda da olay çıkardı. Duraktaki bazı metrobüslerin camlarını kıran taraftarlar, daha sonra metrobüsle Kadıköy'e gittiler. Öte yandan, siyah-beyazlı taraftarların Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na girişinde izdiham yaşandı. Girişin dar olması nedeniyle stada girmekte oldukça zorlanan Beşiktaşlı taraftarlar, polisin müdahalesine rağmen yaklaşık 1.5 saatte stada giriş yapabildiler. Yaşanan izdihamda bazı taraftarlar polis tarafından uzaklaştırıldı.