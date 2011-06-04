-TARAFTARLAR KAVGA ETTİ: 30 YARALI BRÜKSEL (A.A) - 04.06.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde (A) Grubu'nda 1-1 biten Türkiye-Belçika maçı sırasında ve sonrasında, Belçika'nın Gand kentinde bazı Türk ve Belçikalı seyirciler arasında çıkan kavgalarda, 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Gand kentinin Belediye Başkanı Daniel Termont, bugün yaptığı açıklamada, dün akşam kentin merkezinde yer alan bir meydanda kurulan dev ekranda maçı seyretmek için toplanan bazı Türk ve Belçikalı taraftarlar arasında maç sırasında ve sonrasında kavgalar çıktığını belirtti. Belediye Başkanı, aralarında kafasına isabet eden bir şişeyle yaralanan bir kadın polisin de bulunduğu 30 kişinin, Gand'daki çeşitli hastahanelerinin acil servislerine götürüldüğünü ifade etti. Maçı seyretmek amacıyla Türk ve Belçikalı olmak üzere yaklaşık 7 bin kişinin ekranın kurulduğu kent merkezinde toplandığını söyleyen Belediye Başkanı, olaylar sırasında maddi hasar meydana geldiğini ve bir kişinin gözaltına alındığını kaydetti.