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Taraftarlar Gezi Parkı için Taksim'de

Fenerbahçe taraftarları Kadıköy'de toplanarak Taksim Meydanı'na geçti

08 Haziran 2013 23:12

Taksim Gezi Parkı direnişine taraftarlardan destek her geçen gün artarak devam ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftar grupları yayınladıkları bildiride renkdaşlarına seslenerek Gezi Parkı direnişine davet ettiler.

Binlerce Fenerbahçe taraftarı Kadıköy’de toplanarak vapurlarla Kabataş’a geçti.


Fenerbahçeli taraftarlar Kabataş’ta toplanıldıktan sonra hep beraber Taksim’e yürüyüşe geçecek. Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar da Kabataş’ta toplanarak Fenerbahçeli taraftarlarla birlikte tezahüratlar yapıyor, marşlar söylüyor. Çok sayıda Galatasaray formalı taraftar da Fenerbahçeli ve Beşiktaşlılarla birlikte Kabataş’ta.. Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ve Galatasaraylı taraftarlar, son dönemde tribünlerde moda olan bir beste üzerinden “Gaz maskesi, biber gazıyla, ayyaşıyla çapulcusuyla, bela olan Twitter’la, gidiyoruz Gezi Parkı’na” şeklinde tezahürat yapıyor.

 

Fenerbahçeliler Taksim'e yürüdü

 

Fenerbahçe taraftar platformu 12 numara, duyurduğu haberde, Sarı – Lacivertli taraftar gruplarıyla birlikte Taksim’e yürüyüş yapacak. Yapılan açıklamada,

“Direnişin ilk gününden beri Taksim’de diğer takım taraftarları ile birlikte verilen haklı ve onurlu mücadeleyi sürdüren Fenerbahçe taraftarları, Gezi Parkı eylemine desteği canlandırmak üzere yürüyor.

8 Haziran 2013 / Cumartesi günü 17.00'de Kadıköy İskele’de buluşacak olan Fenerbahçeliler, Kadıköy – Kabataş vapuruyla Kabataş’a geçip, burada kendilerine katılacaklarla beraber Taksim’e yürüyüşe geçeceklerdir.

AKM önünde tüm katılımcılarla birleşen Fenerbahçeliler, buradan harekete geçerek; Gezi parkındaki diğer taraftar guruplarıyla birlikte eyleme destek verilecektir.

Yürüyüşe katılacak olan tribün gruplarımız; 1907 Ünifeb, Grup CK, Kill For You, Vamos Bien, Sol Açık, FEDER, Cadde.

Yürüyüş Programı:
*17.00 Kadıköy İskele’de buluşma
*17.30 Kadıköy – Kabataş vapuruyla Kabataş’a geçiş
*18.00 Kabataş’tan Taksim’e yürüyüş
*19.00 AKM önüne varış
*19.07 AKM’den hareket edilerek, Gezi parkındaki tüm taraftar guruplarıyla buluşma.

Lütfen dikkat!!!

Yürüyüşte yalnızca Türk Bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve yanımızda görmek istediğimiz dostlarımızın getireceği diğer takım bayrakları taşınacaktır.

Tüm Fenerbahçelilere önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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