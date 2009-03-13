Taraftarlar futbolculara tepki gösterdi

Karşılaşmanın ilk yarısında, özellikle son bölümde kaleci Volkan topu oyuna sokmakta yavaş davranınca, Fenerbahçeli taraftarlar futbolcuya tepki gösterdi.



Maçın 74. dakikasında yerini Gökhan Emreciksin'e bırakan Kazım, oyundan alınırken, performansı nedeniyle taraftarlardan tepki gördü. Kazım oyundan çıkarkan, tribünlerden yuhalama ve ıslık sesleri yükseldi.



Maçın sona ermesiyle birlikte de tribünlerden tepkili sesler geldi.



Bu arada son dakikalarda, sol arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle saha kenarına gelen Fenerbahçeli futbolcu Alex'e, sağlık ekibi müdahale etti. Kocaelispor'un golü, Alex saha kenarında tedavi edilirken geldi.

