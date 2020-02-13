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Spor

Taraftarlar "Damat istifa" dedi, A Haber Fenerbahçe'ye savaş açtı!

"Mesele futbol da değil, mesele başka" başlıklı haberde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görüntüleri gösterildi

13 Şubat 2020 09:10

Fenerbahçeli taraftarların, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası, Berat Albayrak'a yönelik "Damat istifa" protestoları sonrasında, Albayrak ailesinin sahip olduğu A Haber de sarı-lacivertli taraftarlara adeta savaş açtı.

A Haber'de yayınlanan ve "Mesele futbol da değil, mesele başka" başlıklı haberle Fenerbahçe ve Ali Koç'u hedef alan yayınları, Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkarttı.

A Haber'in "Mesele futbol da değil mesele başka" başlıklı haberinde, "Türkiye'nin güçlenmesinden neden rahatsızlar?" ifadeleri kullanılırken, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Başkanı iş insanı Ali Koç'un görüntüleri gösterildi. Ayrıca "Faizden eskisi kadar kazanamıyorlar. Bankalar üzerinde eskisi kadar at oynatamıyor, dev kasalara hortumlar koyamıyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, A Haber'e yönelik "Damat istifa" protestosuna Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kırklarelispor maçıyla devam etti.

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