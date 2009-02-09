Taraftarlar çıldırdı









Belediye yenilgisi Fenerbahçe taraftarının sabrını taşırdı. Sarı-lacivertli tribünler maçın son bölümünde Teknik Direktör Luis Aragones ile yönetimi istifaya davet ederken, Aziz Yıldırım’a da tepki gösterdiler



Fenerbahçe’nin, Belediye karşısında aldığı yenilgi taraftarın sabrını taşırdı. İkinci yarının başlaması ile birlikte önce Trabzonspor’a, ardından Gaziantepspor’a puan kaptıran sarı-lacivertli ekibin, geçtiğimiz hafta Eskişehirspor’dan altı gol yiyen rakibi önünde, hem de uzun süre bir kişi fazla oynamasına rağmen 2-0’lık bir yenilgi alması büyük tepki gördü.

Karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçeli taraftarlar Teknik Direktör Aragones ile birlikte yönetimi istifaya davet etti. Özellikle yönetime karşı ağır protestolarda bulunan sarı-lacivertli tribünlerin bir hayli öfkeli oldukları gözlendi.



Taraftarlar uzun süre “I love you Zico” tezahüratları ile İspanyol hocaya olan tepkisini dile getirirken, Başkan Aziz Yıldırım’a da “Bu takım senin eserin” diye göndermede bulundu.

Bir ara Şeref Tribünü’nün üzerinde bulunan tribündeki taraftarlar, korkuluklardan sarsarak yöneticilere laf attılar. Bir Fenerbahçeli üzerindeki formayı çıkartarak, Başkan Aziz Yıldırım’a fırlattı. Yönetici Nihat Özdemir, formayı alarak sakladı.



İcraat zamanı!



Bu arada antu.com taraftar sitesi de açılış sayfasına Aragones’in resmini koyarak “Maçın yıldızı” başlığını attı. Bir bildiri yayımlayan site, “Yediğimiz goller ofsayt olabilir, haksızlık olabilir ama bunların hiç biri haftalardır süregelen kötü futbolun, yanlış taktiklerin sorumlusu değil. Bu gidişatın sorumlusu bellidir. Gidişat o kadar kötüdür ki görmezden gelinmesi, sessiz kalınması işleri daha da kötüleştirecektir. Aragones’in inadı, yanlış taktik hatalarının üstüne takımdan kopmasını görmezden gelmek mümkün değildir. Zaman icraat zamanıdır, zaman sorunların kökten çözülme zamanıdır” ifadelerini kullandı.