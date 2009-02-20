Taraftarlar Beckham'ı istemiyor

'Milan’ın teklifi çok saçmaydı'

David Beckham'ın Milan'daki kiralık günleri, Mart ayı başında sona erecek. Bu sürecin sonunda İngiliz yıldızın kulübü Los Angeles Galaxy'ye dönmesi gerekiyor.Bu ayrılığa ne Milan'ın ne de Beckham'ın gönlü elvermiyor. Kırmızı siyahlılar, yıldız oyuncunun etkisiyle önemli bir çıkış yakaladı. İngiliz futbolcu ise unuttuğu futbol ateşini yeniden hissetmeye başladı.Daily Mail'de yer alan son haberlere göre; Beckham'ın tutumundan rahatsız olan Los Angeles Galaxy taraftarları, geri dönmeyi istemeyen İngiliz yıldıza karşı protesto eylemleri yapmışlar. Aynı haberde taraftarların Becks karşıtı t-shirt ve pankartlar hazırladıkları belirtildi.Bu haberlere kuşkusuz en çok sevinen isimlerden birisi Milan Asbaşkanı Adriano Galliani. Tecrübeli yönetici, son açıklamasında kulüplerin anlaşmaya yakın olduklarını ve önümüzdeki günlerde transferin sonlanacağını dile getirmişti.