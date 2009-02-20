T24 LogoT24 Logo
Spor

Taraftarlar Beckham'ı istemiyor

Her fırsatta İtalya'da kalmak istediğini belirten Beckham'a Los Angeles Galaxy taraftarlarının tepkisi artıyor

20 Şubat 2009 02:00


Mart ayı sonunda Milan'da kiralık oynama süresi sona erecek olmasına karşın her fırsatta İtalya'da kalmak istediğini belirten Beckham'a Los Angeles Galaxy taraftarlarının tepkisi artıyor

David Beckham'ın Milan'daki kiralık günleri, Mart ayı başında sona erecek. Bu sürecin sonunda İngiliz yıldızın kulübü Los Angeles Galaxy'ye dönmesi gerekiyor. 

'Milan’ın teklifi çok saçmaydı'

Bu ayrılığa ne Milan'ın ne de Beckham'ın gönlü elvermiyor. Kırmızı siyahlılar, yıldız oyuncunun etkisiyle önemli bir çıkış yakaladı. İngiliz futbolcu ise unuttuğu futbol ateşini yeniden hissetmeye başladı.

Daily Mail'de yer alan son haberlere göre; Beckham'ın tutumundan rahatsız olan Los Angeles Galaxy taraftarları, geri dönmeyi istemeyen İngiliz yıldıza karşı protesto eylemleri yapmışlar. Aynı haberde taraftarların Becks karşıtı t-shirt ve pankartlar hazırladıkları belirtildi.

Bu haberlere kuşkusuz en çok sevinen isimlerden birisi Milan Asbaşkanı Adriano Galliani. Tecrübeli yönetici, son açıklamasında kulüplerin anlaşmaya yakın olduklarını ve önümüzdeki günlerde transferin sonlanacağını dile getirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24