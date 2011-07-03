T24 LogoT24 Logo
Gündem

TARAFTARLAR AYAKTA  İSTANBUL (A.A)

03 Temmuz 2011 23:13

-TARAFTARLAR AYAKTA  İSTANBUL (A.A) - 03.07.2011 - Bir grup Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın futbolda şike iddialarına yönelik olarak İstanbul'da düzenlenen operasyon çerçevesinde göz altına alınmasını protesto ederken, Trabzonspor taraftarı bir grup da gösteri yaptı. Fenerbahçe Şükrü Saracaoğlu Stadı önünde toplanan taraftar grubu, ''Sana söz yine baharlar gelecek'' yazılı pankart açarak, ''Başkana kalkan eller kırılsın'', ''Fenerle kimse başa çıkamaz'' şeklinde slogan attı. Taraftarlar, bir süre slogan attıktan sonra stadın önündeki Recep Peker Caddesi üzerinde yürüyüşe geçerek yolu trafiğe kapattı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı cadde, daha sonra ekiplerin müdahalesi ile tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Stad önünde toplanan taraftarlar adına yapılan açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanının, yöneticilerinin, idareci ve futbolcuların göz altına alınmasının taraftarları derinden etkilediği belirtilerek, ''Başta Trabzon Spor Kulübü Başkanı Sadri Şener olmak üzere çeşitli çevrelerce aylardır sürdürülen iftira kampanyalarının bugün senaryoya uygun olarak sonuç verdiğini görmekteyiz. Türk Futbolunda uzun yıllardır var olduğu somut olarak bilinen kirliliklerin tamamı hasır altı edilirken, yeni yasa bahane edilerek Fenerbahçemizin hak edilmiş değerlerine saldırılmasına kayıtsız kalmamız söz konusu olmayacaktır'' ifadelerine yer verildi. Açıklamada şunlar dile getirildi: ''Bir asırdan fazla tertemiz mazisiyle yanında olduğumuz kulübümüzün mevcut yönetiminin karşılaşacağı sorunlar karşısında alacağı kararların arkasında olacağımızın, mevcut yönetimimizin de bu acımasız saldırı karşısında ligden ve naklen yayın havuzundan çekilme dahil her kararını destekleyeceğimizin bilinmesini isteriz. Özellikle belirtmek isteriz ki, helal üzüntüleri haram sevinçlere tercih etmiş olan biz Fenerbahçeliler, adil işleyecek bir hukuk karşısında çıkacak olumlu-olumsuz sonuçları kabulleneceğimiz gibi, bunun Türk futbolunun tamamına yönelik değil yalnızca Fenerbahçe'yi hedef almasını ise asla kabullenmeyeceğiz.'' Taraftarlar, açıklamanın ardından bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı. Bu arada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, futbolda şike iddialarına ilişkin İstanbul'da başlatılan operasyon çerçevesinde, Fenerbahçe Spor Kulübünün Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki başkanlık binasında başlattığı aramalar da sona erdi. -TRABZONSPOR TARAFTARI DA GÖSTERİ YAPTI- Futbolda şike iddialarına yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından Trabzonspor taraftarı bir grup gösteri yaptı. Operasyonda gözaltına alınanların getirildiği Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan grup, ''Şikeci Aziz Yıldırım'', ''Şampiyonluk geliyor'' ve ''Şampiyon Trabzonspor'' şeklinde slogan attı.  Sezonun şampiyonunun Fenerbahçe değil gerçekte Trabzonspor olduğunu öne süren grup, bir süre slogan attıktan sonra polisin uyarısıyla dağıldı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24