-TARAFTARLAR AYAKTA İSTANBUL (A.A) - 03.07.2011 - Bir grup Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın futbolda şike iddialarına yönelik olarak İstanbul'da düzenlenen operasyon çerçevesinde göz altına alınmasını protesto ederken, Trabzonspor taraftarı bir grup da gösteri yaptı. Fenerbahçe Şükrü Saracaoğlu Stadı önünde toplanan taraftar grubu, ''Sana söz yine baharlar gelecek'' yazılı pankart açarak, ''Başkana kalkan eller kırılsın'', ''Fenerle kimse başa çıkamaz'' şeklinde slogan attı. Taraftarlar, bir süre slogan attıktan sonra stadın önündeki Recep Peker Caddesi üzerinde yürüyüşe geçerek yolu trafiğe kapattı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı cadde, daha sonra ekiplerin müdahalesi ile tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Stad önünde toplanan taraftarlar adına yapılan açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanının, yöneticilerinin, idareci ve futbolcuların göz altına alınmasının taraftarları derinden etkilediği belirtilerek, ''Başta Trabzon Spor Kulübü Başkanı Sadri Şener olmak üzere çeşitli çevrelerce aylardır sürdürülen iftira kampanyalarının bugün senaryoya uygun olarak sonuç verdiğini görmekteyiz. Türk Futbolunda uzun yıllardır var olduğu somut olarak bilinen kirliliklerin tamamı hasır altı edilirken, yeni yasa bahane edilerek Fenerbahçemizin hak edilmiş değerlerine saldırılmasına kayıtsız kalmamız söz konusu olmayacaktır'' ifadelerine yer verildi. Açıklamada şunlar dile getirildi: ''Bir asırdan fazla tertemiz mazisiyle yanında olduğumuz kulübümüzün mevcut yönetiminin karşılaşacağı sorunlar karşısında alacağı kararların arkasında olacağımızın, mevcut yönetimimizin de bu acımasız saldırı karşısında ligden ve naklen yayın havuzundan çekilme dahil her kararını destekleyeceğimizin bilinmesini isteriz. Özellikle belirtmek isteriz ki, helal üzüntüleri haram sevinçlere tercih etmiş olan biz Fenerbahçeliler, adil işleyecek bir hukuk karşısında çıkacak olumlu-olumsuz sonuçları kabulleneceğimiz gibi, bunun Türk futbolunun tamamına yönelik değil yalnızca Fenerbahçe'yi hedef almasını ise asla kabullenmeyeceğiz.'' Taraftarlar, açıklamanın ardından bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı. Bu arada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, futbolda şike iddialarına ilişkin İstanbul'da başlatılan operasyon çerçevesinde, Fenerbahçe Spor Kulübünün Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki başkanlık binasında başlattığı aramalar da sona erdi. -TRABZONSPOR TARAFTARI DA GÖSTERİ YAPTI- Futbolda şike iddialarına yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından Trabzonspor taraftarı bir grup gösteri yaptı. Operasyonda gözaltına alınanların getirildiği Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan grup, ''Şikeci Aziz Yıldırım'', ''Şampiyonluk geliyor'' ve ''Şampiyon Trabzonspor'' şeklinde slogan attı. Sezonun şampiyonunun Fenerbahçe değil gerçekte Trabzonspor olduğunu öne süren grup, bir süre slogan attıktan sonra polisin uyarısıyla dağıldı.