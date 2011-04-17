Taraftarlar Ali Sami Yen Stadı'na veda etti

T24 - Galatasaraylı bir grup taraftar, yıkım çalışmaları süren Ali Sami Yen Stadı için yas tuttu. İçeri girmek için çok çaba gösteren taraftarlar içeri alınmayınca stadyumlarına dışarıda şarkılar söyleyerek veda etti.





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Galatasaraylı bir grup taraftar, yıkım çalışmaları süren Ali Sami Yen Stadı'na veda etti.

"Kuzeyin Aslanları" isimli grubun organizasyonunda Ali Sami Yen Stadı'nın önünde toplanan yaklaşık 200 kadar sarı-kırmızılı taraftar, son kez stada girmek istedi.

Emniyet sebebiyle görevlilerin izin vermediği taraftarlar, uzun süre içeri girmek için çabalasalar da bu isteklerinde başarılı olamadılar.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra Ali Sami Yen Stadı'nın önünde meşaleler yakarak, tezahürat ve marşlarla eski statlarına veda ettiler. "Ne maçlar yaşandı, dünya cehennemi burada tanıdı. Elveda Sami Yen, bir gün geri geleceğiz yeniden" şeklinde tezahüratlar yapan taraftarlar, eski statlarına olan sevgilerini dile getirdiler.

Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticileri Haldun Üstünel ve Abdurrahim Albayrak lehine de tezahüratta bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, zaman zaman ezeli rakipleri Fenerbahçe aleyhine de tezahüratlar yaptılar.

Taraftarlar, yanlarında getirdikleri çiçekleri bariyerlerin üstünden stadın içine attıktan sonra dağıldılar.

