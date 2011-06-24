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Spor

TARAFTARLAR ALEX'İN GOLÜNÜ SEÇTİ İSTANBUL (A.A)

24 Haziran 2011 22:30

-TARAFTARLAR ALEX'İN GOLÜNÜ SEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - Fenerbahçeli taraftarlar, futbol takımı kaptanı Alex De Souza'nın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'ne attığı takımının 6. golünü, ''Mayıs ayının golü'' olarak seçti. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ''Ülker Ayın Golü'' yarışmasında, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan ve sarı-lacivertli takımın 6-0 kazandığı Ankaragücü maçında Brezilyalı oyuncunun 90. dakikada attığı ve skoru belirleyen gol, ''Mayıs ayının golü'' oldu.  29 bine yakın taraftarın katıldığı yarışma sonucunda belirlenen 10 kişinin Ülker'den çeşitli hediyeler kazandığı bildirildi. 

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