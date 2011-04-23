-TARAFTARLA TAKIMLA BARIŞTI İSTANBUL (A.A) - 23.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray, geride kalan haftada 3-2 kazanılan Manisaspor maçındaki aynı 11'le sahaya çıktı. Bu sezon takımından bir türlü istediği performansı alamayan Galatasaray taraftarları, Kayserispor maçı öncesi futbolcuları tribünlere çağırdılar. Manisaspor galibiyetiyle biraz olsun moral bulan taraftarlar, maç öncesi Sabri, Arda, Servet ve Ayhan gibi isimleri tribünlere çağırarak alkışlarken, maçın başlamasından kısa süre önce de tüm takımı tribüne çağırarak moral verdiler. Son 7 resmi maçındaki galibiyet hasretine Manisaspor'u yenerek son veren Galatasaray'da teknik direktör Bülent Ünder, Kayserispor karşısına da aynı oyuncularla çıkarak kazanan kadroyu değiştirmemeyi tercih etti. Galatasaray'da sakatlıkları süren, Yekta Kurtuluş, Harry Kewell, Lorik Cana, kırmızı kart cezalısı olan Kazım Kazım, kadro dışı bırakılan Juan Pablo Pino ve sakatlığı düzelmesine karşın kadroya alınmayan Hakan Balta'nın yanı sıra, Barış Özbek de Kayserispor maçının kadrosuna giremedi. -BAROS YEDEK KALDI- Fenerbahçe derbisinin bitiminde hakemden kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan golcü futbolcu Milan Baros, cezasını doldurduktan sonraki ilk maçında teknik direktör Bülent Ünder'in ilk 11'deki tercihi olmadı. Kayserispor maçının yedekleri arasında yer alan Çek futbolcunun, maç öncesi ısınma hareketleri için sahaya çıkmaması dikkat çekti. -ARDA'YA, ''KAL BİZİMLE''- Galatasaray taraftarları, adı son dönemde İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olacağı haberleriyle geçen Arda Turan için pankart açtı. Türk Telekom Arena'da açtıkları, ''Kal bizimle, kal bizimle, alınacak çok kupa var seninle'' yazılı pankartla taraftarlar, yıldız oyuncunun takımda kalmasını istediler. Öte yandan, hafta içinde Arda'nın farklı renklerdeki Galatasaray formalarıyla ilgili yorumlarının yer aldığı görüntülere de göndermede bulunan taraftarlar, üzerinde Arda'nın resminin olduğu ve ''Sen sahadaki biz, sadece parçalı giyeriz'' yazılı bir pankart açtılar. Ayrıca tribünlerden Arda için, ''Büyük kaptan, Arda Turan'' tezahüratları yapıldı. -TÜRK TELEKOM ARENA'DA 23 NİSAN KUTLAMASI- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türk Telekom Arena'da Kayserispor maçı öncesi bir organizasyon düzenlendi. Sarı-kırmızılı ekibin sponsorları Türk Telekom ile Ülker'in katkılarıyla gerçekleştirilen kutlama için, loca, VIP koltuk ve kombine kart sahiplerinin çocuklarıyla birlikte stada gelmeleri istenirken, organizasyon kapsamında eğlenceli aktiviteler düzenlenip, özel yiyecek çocuk menüleri hazırlandı ve sürpriz hediyeler dağıtıldı. Ayrıca, bir sosyal sorumluluk projesine de imza atılarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlköğretim Okulları ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumundan çocuklar Galatasaray-Kayserispor maçını izlemek için stada geldi.