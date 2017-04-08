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Spor

Taraftarla polis birbirine girdi; 8 gözaltı

Adıyaman'da 1. Amatör Küme Play-Off maçında kavga çıktı

08 Nisan 2017 22:26

Adıyaman 1. Amatör Küme Play-Off maçında taraftar ile polisler birbirine girdi. 1 polisin yaralandığı gerginlik sonucu 8 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda İl Özel İdare Spor ile Kahta Spor karşılaşmasının sonunda yeşil saha karıştı. Play-Off’a yükselme maçına çıkacak olan takımın belli olacağı karşılaşmadan Kahta Spor 1-0 galip ayrıldı.

Gergin geçen maçta polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Kahta Spor’lu sporcular ve taraftarlar ile İl Özel İdare Spor’lu sporcular ile karşılıklı sözlü tartışma yaşandı. Polis tartışma kavgaya dönüşmeden ayırmak istediği esnada Kahta Spor’lu taraftarın küfür etmesiyle olay kavgaya dönüştü.

Polis taşkınlık yapan ve kavgaya karışan taraftarı kontrol etmekte güçlük çekti. Çok sayıda polis ile taraftarın karşı karşıya geldiği kavga sonrasında 1 polis memuru yaralanırken, 8 taraftar gözaltına alındı.

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