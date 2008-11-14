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Spor

Taraftarından Galatasaray'a çağrı

14 Kasım 2008 02:00





Galatasaray’ın en önemli taraftar grubu Ultraslan, bir mesaj yayınlayarak, Fenerbahçe yenilgisi sonrası yaşanan hayal kırıklığına dikkat çekti ve ezeli rekabetin öneminin daha iyi anlaşılmasını istedi.

Taraftar grubunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe yenilgisi nedeniyle futbolculara, teknik heyete ve yönetime olan tavırlarını, Fortis Türkiye Kupası’nda dün oynanan Kayserispor karşılaşmasında maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırmayarak ve ilk 5 dakika tribünde sessiz oturma eylemi yaparak gösterdikleri belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve yönetimimize buradan bir kez daha sesleniyoruz. Oynadığımız maç herhangi bir lig maçından ibaret olabilir ama ezeli rekabetin önemini anlayın. Bu maçların onur savaşı olduğunu ve Fenerbahçe’nin bizim en büyük rakibimiz olduğunu asla unutmayın. İnşallah bizlere bir mağlubiyet daha yaşatmayarak şampiyon olup kendinizi affettirirsiniz. Her zaman olduğu gibi sonuna kadar takımımızın arkasındayız ve arkasında olmaya devam edeceğiz."

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