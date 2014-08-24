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Dünya

Taraftarın fırlattığı taş 25 yaşındaki futbolcuyu öldürdü!

Cezayir 1. Futbol Ligi'nde oynanan maçta taraftarların sahaya attığı taş ve molotofkokteyli Kamerunlu futbolcunun başına isabet etti

24 Ağustos 2014 13:44

Cezayir'in JS Kabylie futbol takımının Kamerunlu oyuncusu Albert Ebosse, lig maçının ardından çıkan olaylarda başına taş isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Cezayir 1. Futbol Ligi'nde USM Alger ile JS Kabylie takımları, dün gecekarşı karşıya geldi. USM Alger'in 2-1 galip geldiği karşılaşmanın ardından, JS Kabylie taraftarları sahaya taş ve molotofkokteyli attı. 

Tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, atılan taşın başına isabet etmesi sonucu yaralanan 25 yaşındaki Kamerunlu oyuncu Albert Ebosse, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

İçişleri Bakanı Et-Tayyib Bilaziz, konuyla ilgili acil soruşturmatalimatı verdi. 

USM Alger'in 2-1 kazandığı mücadelede, JS Kabylie'nin tek golünü Ebosse atmıştı. 

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