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Dev derbiye kalbi dayanmadı

Yılın maçı oynanırken, Denizli’nin Honaz ilçesinden kötü haber geldi

13 Mayıs 2012 02:08

Denizli'de bir kişi, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Honaz'da dolmuş şoförlüğü yapan Galatasaray taraftarı Hasan Yarış (46), Çarşı Meydanı'ndaki kahvede Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlerken ilk yarının sonlarına doğru fenalaştı.

AA muhabiri Mustafa Çiftçi'nin haberine göre, olay yerinde bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Yarış'ı Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Honaz Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Yarış, yolda hayatını kaybetti.

İlk belirlemeler göre kalp krizi geçirdiği tespit ediln Yarış'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Honaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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