Taraftarın çile çektiği Atatürk Olimpiyat Stadı'na Terim el attı

Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'ın haberine göre, Türkiye’nin en çok tartışılan stadyumuna, Atatürk Olimpiyat Stadı’na en dikkat çekici öneri Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’den geldi. Terim, en büyük problemi “rüzgar” olan stadyumun zeminini çevirerek, rüzgarı önleyip ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nu 365 gün yaşayan ve çalışan bir mekana çevirmek için yeni bir proje geliştirdi.

Fatih Terim bu önerisini öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu ile paylaştı.

Bu proje hayata adım adım şöyle geçecek:

Rüzgarın etkisi kalmayacak

1- Olimpiyat Stadı’nın zemini 90 derecelik bir açıyla çevrilecek.

2- Yani şu anda numaralı ve maraton tribünleri kale arkası tribünleri olacak.

3- Yapılan ölçümlerde stadın çevrilmesi için bu iki tribün arasındaki mesafe uygun bulundu.

4- Olimpiyat Stadı şu anki haliyle en çok rüzgarı kale arkalarından alıyor.

5- Bu projeyle kale arkasından alınan rüzgarın etkisi minimize edilecek, oyuna etkisi azaltılacak.

6- Ancak proje bununla da yeterli değil. Şu anda kale arkası olarak görünen tribünler biraz daha yükseltilip üzeri kapatılacak.

7- Böylelikle rüzgar sıfırlanacak. 4 yanı kapalı bir stadyum ortaya çıkacak.

120 milyon dolara malolacak

Olimpiyat Stadı’nın bu proje ile değiştirilmesi ise yaklaşık 120 milyon dolara mal olan bu yatırımın hayata döndürülmesi için son çare olarak görülüyor.

Peki bu proje hayata geçerse neler olacak.

1- Stadın çevresine ya da içine alışveriş merkezi ve eğlence merkezi gibi unsurlar eklenecek.

2- 1 yılda yaklaşık 100 maç oynayan (Genç, Ümit, A milli vs. vs.) milil takımlar tüm müsabakalarını burada oynayacak.

3- Süper Kupa finali her yıl burada yapılacak.

4- PTT 1. Lig play-off müsabakaları ve finali de bu statta oynanacak.

5- Stat ihtiyacı olan her kulüp burayı kullanabilecek.

Esas masrafı kale arkası tribünler ve çatı çıkaracak

Olimpiyat Stadyumu‘nun medya merkezi, basın toplantı odaları, soyunma odaları konusunda herhangi bir eksiklik bulunmuyor. Tam aksine bu donanımlar uluslararası standartlarda. Stadın asıl masraf gerektiren bölümü şu andaki kale arkası tribünlerinin yükseltilmesiyle, tribünlerin üstünün kapatılması olacak.

Terim projesinin hayata geçirilmesinin maliyetinin 30 ile 40 milyon dolar arasında değişeceği hesaplanıyor.





‘Zemin aşağıya insin’



Almanya’da Stuttgart’ın stadı olimpiyat formatından futbol stadı formatına döndürüldü. Bir de Wembley Stadı var. Olimpiyat Stadı’nda dönüşüm mümkün. Bulunduğu alan ve kod yapısı buna müsait. Öncelikle Doğu ve Batı tribünlerinin üzerindeki çatıların komple kaldırılması gerekiyor. Burada zeminde aşağıya inilme tercih edilebilir. Bu durumda mevcut tribün formu korunur. Yani kale arkası tribünlerin yıkılmasına gerek yok. Yeni çatı kale arkası bölümde adeta yerle sıfır şeklinde dizayn edilir. Öbür türlü kale arkası tribünler yükseltilerek yeniden yapılırsa form bozulabilir ve gecekondu görünümü verebilir. Bir başka seçenek de Wembley’deki gibi teleskopik tribün seçeneğidir.

125 milyon dolar harcandı

Temel atma 1999

Açılış 2002

Zemin Çim

Maliyet 125 milyon dolar

Mimar Michel Macary ,Aymeric Zublena

Kapasite 80,597 (2002–2005)

76,092[1] (2005–günümüz)

Boyutlar 105m x 70m

Kiracılar

Türkiye Millî Futbol Takımı

İstanbul B.B. (2007-2013)

Galatasaray SK (2003-2004)

Beşiktaş JK (2013-2015)

İkinci çatıyı Hürriyet yaptırttı

Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ilk projesinde sadece doğu tribününün üstü kapalıydı. Kuş bakışı bakıldığında hilal görüntüsü çıkıyordu. Hürriyet gazetesi ve o dönem yazarı olan Turgay Şeren’in başlattığı kampanya sonrası karşı tribün yani batı tribününün üstü de çatıyla kapatıldı.

Futbol aleminin mabetliğini yaptı

- Wembley Stadyumu, İngiltere’nin en büyük ve milli stadyumudur. Londra’daki mabet 90 bin kişilik kapasitesiyle Avrupa’nın Nou Camp’tan sonraki en büyük stadıdır.

- Aynı yerde bulunan eski Wembley stadının 2003 yılında yıkılmasıyla yapılmıştır.

İngiltere Milli Futbol Takımı’nın maçları haricinde konserler de yapılmaktadır.

- Wembley, 7 defa şampiyonlar ligi finali bir defa da Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmıştır.

- FA Cup, Capital One Cup organizasyonları da yarı finallerden itibaren Wembley’de oynanıyor.

Tarihi finale evsahipliği yaptı

- Temeli 1999’da atılan stat 2002’de açıldı.

- 80 bin 597 kişi kapasiteli stat 2005 yılında Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı.

- Liverpool ve Milan arasındaki final büyük çekişmeye sahne oldu ve normal süresi 3-3 bitti tarihe geçti. Gülen penaltılarla Liverpool oldu.

- Başakşehir’e uzun süre ev sahipliği yaptı. Bu sezon ise Beşiktaş zaman zaman orada oynuyor.

Kırılan hiçbir rekor onaylanmıyor

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ölçülen arkadan esen rüzgar hızı normal bir günde dahi saniyede 4 metrenin üzerine çıkıyor. (Sınır saniyede 2 metre). Bundan dolayı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kırılan hiçbir rekor onaylanmıyor.

100 maç oynanacak

- Stat için düşünülen en büyük yenilik, zeminin yön değiştirmesi. Yani, mevcut durumdaki zemin 90 derece dönecek.

- Kuzeyden, doğuya doğru dönecek statta şimdiki kale arkaları yıkılıp, yerlerine yeni tribünler yapılacak.

- Böylece rüzgar akımı kesilecek. Burada, ay yıldızlı ekiplere ait merkez oluşturulacak.

- Tüm milli maçlar burada oynanacak. Senede yapılacak maç sayısı ise yaklaşık 100’ü bulacak. Finaller de burada olacak.

'Tribünler yıkılmalı'

Gerekli hesaplamalar yapılmadan uzaktan yorum yapmak zor. Ancak Almanya’da yapılmış örneği var. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kale arkası tribünlerin yıkılması şart. Aksi halde aşağı inilerek yenilenirse kapasitesi daha da artar. Mevcut kapasite bile doldurulamıyor. Mevcut çatı sisteminin statla bir ilişkisi yok. Tamamen formalist bir yapıda. Tüm stadı kapatacak bir çatı formu şart.

'Form korunsa da olur'

Almanya'da Stuttgart'ın stadı olimpiyat formatından futbol stadı formatına döndürüldü. Bir de Wembley Stadı var. Olimpiyat Stadı'nda dönüşüm mümkün. Bulunduğu alan buna müsait. Öncelikle Doğu ve Batı tribünlerinin üzerindeki çatıların komple kaldırılması gerekiyor. Burada zeminde aşağıya inilme tercih edilebilir. Bu durumda mevcut tribün formu korunur. Yani kale arkası tribünlerin yıkılmasına gerek yok

Atatürk Olimpiyat Stadı

BATI Tribünü: 27 bin 763

DOĞU Tribünü: 26 bin 763

KALE arkası Güney: 13 bin 335

Kale arkası Kuzey: 13 bin 335

Medya: 2 bin

Özürlü koltuğu: 400

134 giriş kapısı

148 çıkış kapısı.

Açık ve kapalı 18 bin 900 araçlık otopark

100 erkek tuvaleti, 100 lavabo

90 kadın tuvaleti, 68 lavabo