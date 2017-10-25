Taraftarı 'savaştı'; Karşıyaka cezadan kurtuldu

Eski futbolcusu Okan Şahingöz'ün Hollanda'daki yetiştirici kulüplerine verilmesi gereken 78 bin Euro'yu vermediği için FIFA'dan 9 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalan İzmir ekibi Karşıyaka, taraftarlarının başlattığı "Karşıyaka Savaşıyor" kampanyasıyla cezadan kurtuldu.

2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren yeşil-kırmızılı takımın taraftarları, "Karşıyaka Savaşıyor" kampanyasıyla gereken miktarı topladı ve kulübü 9 puan silinmesi tehlikesinden kurtardı.

TRT Spor'da yer alan habere göre Karşıyaka Kulübü Başkanı Mutlu Altuğ, taraftarların öncülük ettiği ve 87 bin Euro'nun toplandığı "Karşıyaka savaşıyor" kampanyasıyla, camianın kulübüne sahip çıktığını gösterdiğini belirtti.

"3 gün gibi kısa bir sürede paranın ödenmesi camiamızın büyüklüğünü göstermiştir"

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, eski sporcularından Okan Şahingöz'ün toplam 3 dosyadan oluşan yetiştiricilik bedeli 87 bin Euro tutarındaki FIFA ödemesinin gerçekleştirilmesi için gerçekleştirilen "Karşıyaka savaşıyor" kampanyasına öncülük eden ve katkı veren herkese teşekkür etti.

Açıklamasında "Bu kampanyanın düzenlenmesi ve 3 gün gibi kısa bir sürede bu meblağın ödenmesi Karşıyaka Spor Kulübü’nün ne kadar büyük bir camia olduğunu, bu varoluş savaşında yönetimimizin yalnız kalmadığını ve tüm camiamızın kulübüne sahip çıktığını göstermiş, aşağıda belirtilen ve yönetimimizin aşmak için azami çaba sarf ettiği eski dönemlere ait dosyaların çözümlenmesi için tüm camiamıza umut vermiştir." ifadelerini kullanan Altuğ, yönetim kurulunun sezon başından bugüne kadar futbol şubesi için 1 milyon lirası Yaşar Holding’ten olmak üzere 2 milyon 300 bin lira kaynak oluşturduğunu bildirdi.

Bunun yanı sıra eski futbolcuları Ariza Makukula, Mahir Shukurov, Chikeluba Ofoedu, Jose Carlos Junior, Kyrylo Kovalchuk ve Baye Djiby Fall'a olan borçların bulunduğunu aktaran Altuğ, açıklamada ayrıca şunları kaydetti:

"Ocak ayında transfer yasağının kaldırılabilmesi için geçmiş döneme ait yerli oyuncu dosyalarını kapsayan tutarın da 13 milyon lira mertebelerinde olduğu göz önüne alındığında 'Karşıyaka Savaşıyor' kampanyasında alınacak yolumuzun oldukça zorlu ve uzun olduğu malumunuzdur. Her gün karşımıza çıkan bu acil ödemelerin yapılma zorunluluğundan dolayı basketbol takımımız oyuncusu Dustin Hogue'un peşinatını yatırma şansımız olmamıştır. Bu konuları detaylı bir şekilde tartışmak, muhtemel çözüm yollarını bulabilmek ve kulübümüzün bu tarihten itibaren yol haritasını çizebilmek adına 15 Kasım 2017 tarihi için Olağanüstü Genel Kurul kararı alınmıştır."

Karşıyaka’nın eski futbolcularından Okan Şahingöz’ün Hollanda’daki yetiştirici kulüplerinin talebini değerlendiren FIFA Disiplin Komitesi, Karşıyaka’ya 25 Ekim’e kadar süre vermişti. Yeşil-kırmızılı kulüp, takıma 2014-2015 sezonunda transfer olup bu sezon başında ayrılan gurbetçi futbolcunun Hollanda’daki eski kulüpleri Almare City, AZ Alkmaar ve AFC’ye 25 Ekim’e kadar toplam 78 bin Avro yetiştiricilik bedeli ödeyememesi durumunda, her kulüp için 3’er puan olmak üzere toplam 9 puan silinecekti.