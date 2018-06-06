Fanatik yazarı Gökhan German, Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ maçını değerlendirdi.

German, Fenerbahçe taraftarının coşkusuna dikkat çekerken, "Taraftarı, iki yıl önceki Real Madrid serisinden sonra bu kadar coşkulu ve heyecanlı görmemiştim" ifadelerini kullandı. German, bu yaşanan coşkudaki Ali Koç etkisine dikkatleri çekti ve şunları aktardı:

"En önemlisi çok mutlulardı, gözlerinin içi parlıyordu hepsinin... Takım sanki Avrupa Şampiyonluğu’nu kutluyordu salonda. Ülker Arena, bu yıl bir lig maçında ilk kez tamamen dolmuştu... Tofaş’ın şanssızlığı, Ali Koç rüzgarına denk gelmeleri oldu.



Nitekim Crocker atmosferden o kadar etkilendi ki, kontrolü kaybetti ilk yarıda oyundan atıldı. İkinci yarıda da Morgan...



Bu oyuncuları sezon içinde hiç bu kadar agresif görmemiştik. Tabii ki Fenerbahçe oyuncuları. Banvit serisini boş tribünler önünde rölantide geçiren takım, dün ‘aç kurt’ gibiydi.



Savunmada ve hücumda son derece saldırganlardı. Zaten güçlü olan taraf olan Fenerbahçe, bir de arkasına büyük taraftar desteğini alınca, ortaya bu farklı tablo çıktı. Maçı teknik olarak analiz etmenin de çok anlamı yok aslında. 40 sayılık bir fark var finalde. Sarı- Lacivertliler, normal sezonda hiçbir takımı bu kadar kolay yenememişti. Bunu finalde başardılar. Oynanan istekli basketbolun, taraftardaki coşkunun sebebi Ali Koç’tu...



Serinin geri kalanında Tofaş’ın ne yapacağı çok önemli artık. İkinci maçta da onları farklı birşey beklemeyecek. Bakalım ayağa kalkabilecekler mi, yoksa baskının altında yine ezilecekler mi?"