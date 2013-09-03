Taraftardan yönetime sert uyarı

Taraftarlar, Trabzonspor Yönetim Kurulu'nu şike konusunda gerekli adımları atma konusunda son kez uyararak, 09.09.2013 tarihine kadar gereğinin yerine getirilmemesi halinde, gerek Trabzonspor Kulübü Derneği açısından gerek ise borsaya kote bir şirket olan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. açısından, ilgili hukuk ve ceza kanunları uyarınca hem kulübü zarara uğrattıkları hem de görevlerini ihmal ettikleri ve/veya kötüye kullandıkları gerekçeleriyle haklarında Trabzonspor kulübü kongre üyeleri olarak tüm yasal işlemleri başlatacağını kamuoyuna bildirdi.

Yapılan yazılı açıklama şöyle;

'Trabzonspor Yönetim Kurulu'na son uyarımızdır

BordoMavi.Net Yönetim Kurulu olarak 28.08.2013 tarihli açıklamamızda CAS kararı sonrası yapılması gerekenleri Trabzonspor camiasına ve kamuoyuna duyurmuştuk.

İlgili duyuruda Trabzonspor başkan ve yönetimine düşen sorumlulukları ve görevleri de belirtip gereğinin yapılmasını, gereği yapılmadığı takdirde başkan ve yöneticiler hakkında yasal haklarımızı da sonuna kadar kullanacağımızı beyan etmiştik.

Gelinen noktada görüyoruz ki Trabzonspor başkan ve yöneticileri namus davası olarak gördükleri mücadeleyi bizlerle aynı kaygılarla ve önceliklerle takip etmemektedirler. CAS kararı sonrası Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı 'Hiçbir merciye resmi başvuru yapmayacağız, onlar gerekli işlemleri yapıp kupamızı teslim edeceklerdir' açıklaması seçimden önce ve seçildikten sonra verdiği beyanlarla taban tabana zıttır.

TFF yetkilileri ve başkanı tarafından daha önce UEFA ya da Yargıtay kararları ne yönde olursa olsun TFF olarak Şike konusundaki yargılamayı kapattıkları yönünde açıklamalar mevcutken ve bu yöndeki tavır gerek TFF'nin gerekse UEFA'nın ilgili kanun ve uygulamalarına aykırı iken Trabzonspor başkanının bu tutumu en hafif tabiriyle iş bilmezliktir.

Suçu Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri, UEFA Disiplin Kurulu ve UEFA Temyiz Kurulu tarafından sabit görülmüş ve şikeciliği en son Uluslararası Anlaşmazlık Kurulu olan CAS tarafından da onanmış olan Fenerbahçe kulübünün yönetimi büyük bir aymazlık içinde Fenerbahçe'ye kimsenin ceza vermesinin mümkün olmadığını ve o kupanın da kimse tarafından alınamayacağını belirtilmesi üzerine bile Şampiyonluğu çalınmış olan Trabzonspor Kulübü başkan ve yöneticilerinin sessiz kalmaları davaya olan sadakatlerini de töhmet altında bırakmaktadır.

Seçildikleri günden bu yana sportif ve idari alanda sergilemiş oldukları acemi tavır ve yanlışlıklar bir yere kadar tolere edilebilecek olsa da özellikle Şike mücadelesi ile ilgili verdiği sözleri yerine getirmeyen bir başkan ve yönetim Trabzonspor camiasının taşımayacağı bir kamburdur ve bu kamburdan kurtulmak da biz Trabzonsporlular için kaçınılmaz olma noktasına gelmek üzeredir. Bu aşamada Olağanüstü kongre için gerekli olan yeterli imza sayısını toplamak da dahil olmak üzere camiayı harekete geçirecek her türlü hakkımızı kullanacağımızın da bilinmesi isteriz.

Trabzonspor başkan ve yönetimi, kulübümüzün çalınan haklarının temini ve suçluların cezalandırılması için atılması zorunlu resmi adımları 09.09.2013 Pazartesi gününe kadar atmadığı takdirde, gerek Trabzonspor Kulübü Derneği açısından gerek ise borsaya kote bir şirket olan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. açısından, ilgili hukuk ve ceza kanunları uyarınca hem kulübü zarara uğrattıkları hem de görevlerini ihmal ettikleri ve/veya kötüye kullandıkları gerekçeleriyle haklarında Trabzonspor kulübü kongre üyeleri olarak tüm yasal işlemleri başlatacağımızı da kamuoyuna bildiririz.'