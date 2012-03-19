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Spor

Taraftardan yanlış hakeme protesto

Kasımpaşaspor seyircisi, Tolga Özkalfa aleyhine tezahüratlar yaparken, maçın hakemi Halis Özkahya’yı da şaşırttı.

19 Mart 2012 05:42

T24- Öne geçtiği maçta Akhisar Belediye’ye yenilen lacivert beyazlılar, tribünde de formsuzdu. Kasımpaşa seyircisi, Tolga Özkalfa aleyhine tezahüratlar yaparken, maçın hakemi Halis Özkahya’yı da şaşırttı.

 

Hürriyet'in haberine göre, Bank Asya 1. Ligi’nde Kasımpaşa-Akhisar Belediye maçında kamera şakası gibi bir olay yaşandı. Lider Elazığspor’un Gaziantep BŞB’ye 1-0 yenilmesiyle, Kasımpaşa’ya liderlik fırsatı doğdu. Ancak lacivert beyazlılar, sahasında ağırladığı Akhisar Belediye’ye 2-1 yenildi. İlk yarı sonunda soyunma odasına Adem Büyük’ün attığı golle 1-0 önde giden Kasımpaşa, ikinci yarı beklemediği bir skorla karşılaştı. Konuk Akhisar Bld, önce Anıl’ın frikik golü, sonra da Ahmet Cebe’nin şık vuruşuyla 2-1 öne geçti. Olanlar da bu dakikadan sonra oldu...

‘Tolga Özkalfa yere yatsana!’

Kasımpaşa taraftarları, maçın 61. dakikasında üstünlüğü kuran Akhisarlı oyunculara, sıkça sakatlanıp zaman geçirmek için yerde yattıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Daha sonra da mücadeleyi Tolga Özkalfa’nın yönettiğini zannederek, “Yere yatsana, yere yatsana, Tolga Özkalfa yere yatsana” diye tempo tuttu. Ancak dünkü karşılaşmada Özkalfa değil, Halis Özkahya düdük çalıyordu.

Protokoldekiler duruma şaşırdı

Bu tezahürat yapılırken, protokolde maçı izleyenler esame listelerinde Tolga Özkalfa’nın adını aradı. Bir kısım durumun farkına varmazken, olayı anlayanlar, iki hakemin soyadının benzemesi sonucu taraftarların böyle bir hata yaptığını düşündü. Lacivert beyazlı tribünlerin tepki gösterdiği Tolga Özkalfa, geçen hafta Kasımpaşa’nın Boluspor deplasmanında 1-0 kazandığı müsabakayı yönetmişti.

Tolga Özkalfa o dakikalarda Kayseri’deydi

Yanlış anlaşılma sonucu Kasımpaşa taraftarlarının tepkisine maruz kalan Tolga Özkalfa, mücadelenin oynandığı dakikalarda, dün akşam düdük çaldığı Kayserispor-Samsunspor maçı için Kayseri’de bulunuyordu. Özkalfa ayrıca, Kasımpaşa’nın geçen hafta deplasmanda Boluspor’u 1-0 yendiği mücadeleyi yönetmişti.

 

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