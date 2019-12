Taraftardan ültimatom

www.antu.com” sitesinde “Sözleşmeler bir an önce yenilenmeli” başlığıyla yer alan yazıda, yönetimin özellikle Alex ve Lugano’nun sözleşmelerini daha önceden uzatmayıp, işi son dakikaya bırakarak büyük bir hata yaptığı savunuldu. Yazıda “Tuncay’da, Aurelio’da yaşadığımız gibi, bu iki futbolcumuzun da gitmelerini engellemek için önlerinde çok kısa bir süre kalmıştır” denildi. Bu arada Fenerbahçe 10 günlük iznin ardından bugün çalışmalara başlayacak.



İşte Antu'daki açıklama:



Bu sezon sonunda, Alex, Lugano, Deivid, Selçuk ve Volkan Demirel`in sözleşmeleri sona eriyor. Kulübümüz eminiz ki bu futbolcularımızla sözleşme yenilemek için görüşmelere başlamıştır. Ancak kaptanımız Alex de Souza`nın kendi internet sitesi yaptığı açıklamalar kafamızı karıştırdı. Alex yaptığı açıklamada, kulübümüzün kendisiyle yeterince ilgilenmediğini söylüyordu.



Yönetimimiz, bize son bir kaç sezondur tekrarladığı başarısız tercihlerden sonra şunun farkına varmalı. Tamam bütün futbolcularımız bir değerdir ama bu takımda farklılık yaratan, oyuna ağırlığını koyan, yerli futbolcularımızın dışında iki tane yabancı oyuncu var. Onlar da Alex ile Lugano`dur.



Yönetimimiz daha önce bu iki futbolcunun sözleşmesini uzatmayarak, işi yine son dakikaya bırakarak büyük hata yapmıştır. Daha önce Tuncay`da, Aurelio`da yaşadığımız gibi, bu iki futbolcumuzun da ellerini kollarını sallayarak gitmelerini engellemek için önlerinde çok kısa bir süre kalmıştır.



Yıldız futbolcunun iyice azaldığı dünya piyasasında, Alex gibi bir oyun kurucu ile Lugano gibi bir savunmacının yerini doldurmak bizim gibi orta bütçeli takımlar için çok zor. Belki bütün kaynaklarınızı bu iki bölgeye harcayarak iki iyi isim transfer edebilirsiniz ancak o zaman da takımın diğer mevkilerini takviye edemeyerek kadroyu sıradanlaştırma riskine girersiniz. Çünkü futbol bir takım oyunu ve her bölgede belirli bir seviyenin üzerindeki oyuncularla kadroyu oluşturmak gerekiyor.



Yönetimimiz zaten derinliği olmayan kadromuzu iyice zaafa uğratmamak için sözleşmesi biten bütün futbolcularımızla sözleşme yenilemelidir. Ancak bu konuda en büyük özeni, gelmiş geçmiş en başarılı yabancı futbolcumuz olan, ayrıca Türk statüsünde oynama ihtimali beliren Alex ve dünyanın sayılı savunmacılarından biri olan Lugano için göstermelidir.



99. yılımızdaki o müthiş kadro eriye eriye bu günlere geldi. Üstelik o kadro bile şampiyon olamamıştı. Sık sık, "Türkiye`nin en zengin kulübüyüz", "borsada değerimiz şu kadar", "zenginlikte dünyada 25.`yiz" gibi açıklamalar yapmasını biliyoruz. Ancak batmış, bitmiş denilen rakiplerimiz durmadan kadrolarını güçlendirirken biz elimizdeki değerlere sahip çıkamayıp, bir bir elimizden bonservis bedeli bile alamadan kaçırıyoruz.



Artık mali gücümüzün transfere yansımasını görmek istiyoruz. "Fenerbahçe istediği herkesi alır" sözünün devamı camiamız için çok önemlidir. Burası bir ticari işletme değil. Biz taraftarlar olarak sürekli artı veren bir mali bilançoyu tabi ki görmek isteriz ancak asıl önemli olan sahada oynanan güzel futbol ve sportif başarılardır.



Yönetimimizin artık, dişimizden tırnağımızdan arttırdığı paralarla aldığımız 33 bin kombinenin, 100 bini aşan taraftar kartının, Fenerium`lardan aldığımız lisanslı ürünlerin yüzü suyu hürmetine, taleplerimize saygı göstermesini bekliyoruz.



Bu saygının göstergesi olarak da sözleşmesi biten futbolcularımızla sözleşme yenilendiğini bir an önce görmek istiyoruz.