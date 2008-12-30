Taraftardan ültimatom

www.antu.com” sitesinde “Sözleşmeler bir an önce yenilenmeli”
başlığıyla yer alan yazıda, yönetimin özellikle Alex ve Lugano’nun
sözleşmelerini daha önceden uzatmayıp, işi son dakikaya bırakarak büyük
bir hata yaptığı savunuldu. Yazıda “Tuncay’da, Aurelio’da yaşadığımız
gibi, bu iki futbolcumuzun da gitmelerini engellemek için önlerinde çok
kısa bir süre kalmıştır” denildi. Bu arada Fenerbahçe 10 günlük iznin
ardından bugün çalışmalara başlayacak.
İşte Antu'daki açıklama:
Bu sezon sonunda,
Alex, Lugano, Deivid, Selçuk ve Volkan Demirel`in sözleşmeleri sona
eriyor. Kulübümüz eminiz ki bu futbolcularımızla sözleşme yenilemek
için görüşmelere başlamıştır. Ancak kaptanımız Alex de Souza`nın kendi
internet sitesi yaptığı açıklamalar kafamızı karıştırdı. Alex yaptığı
açıklamada, kulübümüzün kendisiyle yeterince ilgilenmediğini söylüyordu.
Yönetimimiz,
bize son bir kaç sezondur tekrarladığı başarısız tercihlerden sonra
şunun farkına varmalı. Tamam bütün futbolcularımız bir değerdir ama bu
takımda farklılık yaratan, oyuna ağırlığını koyan, yerli
futbolcularımızın dışında iki tane yabancı oyuncu var. Onlar da Alex
ile Lugano`dur.
Yönetimimiz daha önce bu iki futbolcunun
sözleşmesini uzatmayarak, işi yine son dakikaya bırakarak büyük hata
yapmıştır. Daha önce Tuncay`da, Aurelio`da yaşadığımız gibi, bu iki
futbolcumuzun da ellerini kollarını sallayarak gitmelerini engellemek
için önlerinde çok kısa bir süre kalmıştır.
Yıldız futbolcunun
iyice azaldığı dünya piyasasında, Alex gibi bir oyun kurucu ile Lugano
gibi bir savunmacının yerini doldurmak bizim gibi orta bütçeli takımlar
için çok zor. Belki bütün kaynaklarınızı bu iki bölgeye harcayarak iki
iyi isim transfer edebilirsiniz ancak o zaman da takımın diğer
mevkilerini takviye edemeyerek kadroyu sıradanlaştırma riskine
girersiniz. Çünkü futbol bir takım oyunu ve her bölgede belirli bir
seviyenin üzerindeki oyuncularla kadroyu oluşturmak gerekiyor.
Yönetimimiz
zaten derinliği olmayan kadromuzu iyice zaafa uğratmamak için
sözleşmesi biten bütün futbolcularımızla sözleşme yenilemelidir. Ancak
bu konuda en büyük özeni, gelmiş geçmiş en başarılı yabancı futbolcumuz
olan, ayrıca Türk statüsünde oynama ihtimali beliren Alex ve dünyanın
sayılı savunmacılarından biri olan Lugano için göstermelidir.
99.
yılımızdaki o müthiş kadro eriye eriye bu günlere geldi. Üstelik o
kadro bile şampiyon olamamıştı. Sık sık, "Türkiye`nin en zengin
kulübüyüz", "borsada değerimiz şu kadar", "zenginlikte dünyada 25.`yiz"
gibi açıklamalar yapmasını biliyoruz. Ancak batmış, bitmiş denilen
rakiplerimiz durmadan kadrolarını güçlendirirken biz elimizdeki
değerlere sahip çıkamayıp, bir bir elimizden bonservis bedeli bile
alamadan kaçırıyoruz.
Artık mali gücümüzün transfere yansımasını
görmek istiyoruz. "Fenerbahçe istediği herkesi alır" sözünün devamı
camiamız için çok önemlidir. Burası bir ticari işletme değil. Biz
taraftarlar olarak sürekli artı veren bir mali bilançoyu tabi ki görmek
isteriz ancak asıl önemli olan sahada oynanan güzel futbol ve sportif
başarılardır.
Yönetimimizin artık, dişimizden tırnağımızdan
arttırdığı paralarla aldığımız 33 bin kombinenin, 100 bini aşan
taraftar kartının, Fenerium`lardan aldığımız lisanslı ürünlerin yüzü
suyu hürmetine, taleplerimize saygı göstermesini bekliyoruz.
Bu saygının göstergesi olarak da sözleşmesi biten futbolcularımızla sözleşme yenilendiğini bir an önce görmek istiyoruz.