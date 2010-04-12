Taraftardan Galatasaray'a sessiz protesto

T24- Ali Sami Yen'de Diyarbakırspor öncesi Galatasaray taraftarı takımına büyük tepki gösterdi. Pankartlar ters asılırken maçın ilk 5 dakikasında taraftarların sessizliğe bürünmesi dikkat çekti.

Turkcell Süper Lig karşılaşmasında Diyarbakırspor'u ağırlayan Galatasaray, son haftalarda kritik puanların kaybedilmesi nedeniyle taraftarının tepkisiyle karşılaştı.

Şampiyonluk yarışında önemli darbe alan Galatasaray takımı, taraftarının pankartlı protestosu altında Ali Sami Yen Stadı'na çıktı.

Yitirilen puanlar nedeniyle tepkili olan Galatasaray taraftarları, tribüne, "Acıtmıyor canımızı yitip giden hayaller, öldürdü bizi sahadaki ruhsuz yürekler", "Derbi gider, kupa gider, ruh gitmesin bize yeter", "Öpmekle olmaz formayı, vermek lazım hakkını" ve "Ali Sami Yen, Hagi, Metin Oktay. Onları unutmadı bu taraftar. Herkese nasip olmaz ıslatmak bu formayı. Kırmayın kalbimizi, mevzu bahis sarı-kırmızı" yazılı pankartlar astılar.Taraftarlarca takıma yönelik hazırlanan yeni bir tezahürat da hep birlikte söylendi. Tezahüratta, futbolculara tepkiler sürdürülerek, "Kimisi gece alemlerinde, kimisi sinema peşinde. Galatasaray ruhu yok hiçbirinde, düşmüşler paranın peşine. Söyleyin sizden çok mu şey istedik. Formanın hakkını verin dedik. Biz 14 sene bekledik. Sizin gibi ruhsuz görmedik" ifadeleri yer aldı.Diğer yandan, Ultraslan taraftar grubunca hazırlanan ve sezon başından beri tüm statta asılı olarak duran takımı destekleyici pankartların tamamı ise ters çevrildi.



DİYARBAKIRSPOR TRİBÜNLERE ÇAĞRILDI



Takımlarına tepkili olan Galatasaray taraftarları, maç öncesi rakip takımı tribünlere çağırdı.Sahaya çıkan sarı-kırmızılı futbolcuları ıslıklayıp, yuhalayarak tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Diyarbakırspor takımını ise tezahüratlarla tribüne çağırarak, alkışladılar.Sarı-kırmızılı taraftarların en fazla tepkisini alan isim Fenerbahçe derbisinde yediği hatalı golle gözden düşen kaleci Franco olurken, kaleci Aykut ile Baros yalnızca yeni açık tribünde bir grup taraftarca çağrılarak alkışlandı.





5 DAKİKA SESSİZLİK





Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın başlamasından itibaren de takımlarına tepkilerini devam ettirirken, ilk 5 dakika tribünde sessizce oturdular.

Maçın başlamasıyla birlikte Ali Sami Yen Stadı adeta sessizliği bürünürken, yalnızca yaklaşık 250 kişilik Diyarbakırspor taraftar grubunun sesleri duyuldu.Galatasaray taraftarları, karşılaşmanın 5. dakikasının dolmasının ardından tezahüratlarına başladılar.

DİYARBAKIRSPOR TARAFTARINA JEST





Turkcell Süper Lig'deki birçok deplasman maçında rakip takım taraftarlarının olumsuz tavırlarıyla karşılaşan Diyarbakırspor taraftarları, Ali Sami Yen Stadı'nda konukseverlikle ağırlandı.Sarı-kırmızılı taraftarlar tribünde, "Hoş geldin Diyarbakır" pankartı açarken, iki takım taraftarları zaman zaman birlikte tezahürat yaptılar.Karşılıklı olarak Diyarbakırspor taraftarının, "Sarı" diye seslenmesine, Galatasaray tribünlerinden, "Kırmızı" denilerek karşılık verildi. Diyar yandan, Diyarbakırspor taraftarlarının Bursaspor aleyhine yaptıkları tezahüratlar dikkat çekti.

BAROS İLK 11'DE DÖNDÜ





Galatasaray'da uzun süren sakatlığı sonrası son maçlarda forma giymeye başlayan, Sivasspor maçında ise sarı-kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyen Milan Baros, Diyarbakırspor karşısına ilk 11'de sahaya çıktı.Teknik direktör Frank Rijkaard, son haftaların tartışılan ismi Jo'yu Diyarbakırspor karşısında yine yedek soyundururken, ilk 11'de forveti Baros'a emanet etti.Sivasspor maçına ilk 11'de çıkan isimlerden Ayhan, Mustafa ve Servet'i yedeğe çeken Hollandalı teknik adam, sakatlığı geçen Arda ve sarı kart cezasını Sivasspor karşısında tamamlayan Caner'i ilk 11'de sahaya sürdü.Sarı-kırmızılı takımda, kırmızı kart cezalısı Barış ile sakatlığı devam eden Kewell, takımdaki yerlerini alamadılar.Öte yandan, Sivasspor maçında aldığı darbe nedeniyle burnunda kırık olan Mehmet Topal, Diyarbakırspor karşısında maske ile mücadele etti.

6400 BİLET SATILDI





Galatasaray-Diyarbakırspor karşılaşması için toplam 6 bin 400 biletin satıldığı öğrenildi.Biletli seyirci sayısı az olmasına karşın, özellikle kombine sahibi seyircilerin ilgisinin yüksek olması nedeniyle Ali Sami Yen Stadı tribünleri önemli ölçüde doldu.