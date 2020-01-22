T24 LogoT24 Logo
Spor

Taraftardan futbolculara mesaj: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin

Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi taraftar, futbolcuları uyardı

22 Ocak 2020 21:43

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Serkan Tokat düdük çaldı. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Tribünlerde bulunan az sayıda siyah beyazlı taraftar, maç öncesinde Beşiktaşlı oyuncuları tribünlere davet etti. Oyuncular tribünlere yöneldiği sırada 'Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin' şeklinde tempo tuttu.

Siyah-beyazlılar Süper Lig'de oynadıkları son maçta, Sivasspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

ETİKETLER

beşiktaşziraat türkiye kupası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24