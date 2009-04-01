Taraftardan büyük destek

2010 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. grupta Türkiye ile İspanya (A) Milli Futbol Takımları arasında yapılan maçta, Ali Sami Yen Stadı tarihi günlerinden birini yaşadı.



Türkiye için büyük önem taşıyan maçta, futbolseverler Ali Sami Yen Stadı'nda milli takıma büyük destek verdi. Satışa çıktıktan bir gün sonra biletleri tükenen karşılaşmada, 23 bin kişi kapasiteli stadın tribünleri tamamen doldu.



Statta her koltuğa bir Türk bayrağı bırakılırken, taraftarlar bu bayrakları sallayarak renkli görüntüler oluşturdu ve Türkiye'yi coşkuyla destekledi.



Bu arada, karşılaşma öncesi statta yüzlerce balon uçuruldu.



Yaklaşık 200 İspanyol taraftarı da eski açık ve numaralı tribünde kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.

