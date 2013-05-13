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Spor

Taraftardan Aziz Yıldırım'a uyuşturucu tepkisi

Taraftar grubu diğer tribünlerden tepki gördü

13 Mayıs 2013 01:44

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 yendiği sezonun son derbisinde, bir kısım Fenerbahçe taraftarı Başkan Aziz Yıldırım'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın olağan mali genel kurul toplantısında eleştirilerde bulunduğu taraftar grubu, maç öncesi tezahüratlarla Yıldırım'a tepki gösterdi.

Türk Telekom tribünü üst bölümde yer alan bu grup, Yıldırım'ın "Tribünlerde uyuşturucu var" ifadelerine yönelik olarak, "Yönetim uyuma esrarkeşler burada" tezahüratını yaptı.

Bu taraftar grubu, farklı söylemlerle de tezahüratlarını sürdürmesi üzerine diğer tribünlerden tepki gördü.

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