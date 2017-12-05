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Spor

Taraftara üçlü çektiren polise inceleme

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) Süper Lig'in 14'üncü haftasında Karabük'te oynanan Kardemir Karabükspor-Göztepe maçı sonunda, Göztepe taraftarlarına üçlü çektirdiğine ilişkin sosyal medyada görüntüsü yer alan polis amiriyle ilgili inceleme başlatıldığı bel

05 Aralık 2017 15:42

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)

Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Karabük\'te oynanan Kardemir Karabükspor-Göztepe maçı sonunda, Göztepe taraftarlarına üçlü çektirdiğine ilişkin sosyal medyada görüntüsü yer alan polis amiriyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, Göztepe\'nin 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın 2 Aralık Cumartesi günü Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı\'nda oynandığı hatırlatılarak şöyle denildi: \"Maç sonunda sosyal medya hesaplarında Göztepe taraftarına, \'Polis amiri tribüne üçlü çektiriyor\' başlığı adı altında yayınlanan video ile ilgili basın açıklaması yapılmasına gerek duyulmuştur. Saat 16.30\'da ilimizde oynanan Süper Lig futbol müsabakası güvenlik tedbirleri için, çevre illerden takviye personel talep edilmiş olup, sosyal medyaya da ilimize takviye olarak gelen personelin görüntüleri yansımıştır. Konu ile ilgili personelin bağlı olduğu i?le bilgi verilerek gerekli inceleme başlatılmıştır.\"
 

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