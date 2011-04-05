-TARAFTARA ÖZEL UÇAK ANTALYA (A.A) - 05.04.2011 - Galatasaray'ı evinde dün 3-0'lık skorla yenmeyi başaran MedicalPark Antalyaspor, Bursaspor maçı için taraftara özel uçak kaldıracak. Mondial Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Acarlıoğlu'nun üstlendiği deplasman organizasyonunda, MedicalPark Antalyaspor takımı ile aynı uçakta seyahat ederek Bursaspor karşılaşması atmosferini yaşamak isteyenler için uçak, 7 Nisan Perşembe günü 14.00'da kalkacak. Kafile, 8 Nisan Cuma günü oynanacak karşılaşma sonrası saat 23.55'te kalkacak uçakla Antalya'ya dönecek. Uçakla Bursaspor deplasmanına giderek Çelik Palas Otel'de konaklayacaklar 380 TL, Kırcılar Otel'de konaklayacaklar ise 330 TL ödeyecek. Organizasyon fiyatlarına konaklama ve transferler dahil olacak.