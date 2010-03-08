'Taraftara da Emre'ye de helal olsun'

T24 - Turkcell Süper Lig'de 24. haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe, Antalyaspor'u 1-0 yendi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün akşam oynanan maçı değerlendirdi.



Dilmen'in Milliyet gazetesinde bugün (08 Mart 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



Fenerbahçe takımı şimdi yarın ve çarşamba gününü bekleyecek. Galatasaray ve Bursaspor puan kaybederse yeniden ümitlenecek



Öncelikle Fenerbahçe taraftarına helal olsun. Üst üste kötü sonuçlar alacaksınız, Avrupa defterini kapatacaksınız, buna rağmen Olimpiyat Stadı’nda seyirciyi yanınızda bulacaksınız. Yine yenileceksiniz, Kadıköy’e döneceksiniz. Tribünler tamamen dolu. Ve doksan dakika boyunca hep takımlar birlikte, sürekli destek halinde... Fenerbahçe seyircisi gerçekten zor günlerinde takımına sahip çıkarak örnek oldu, görevini fazlasıyla yerine getirdi.



Fenerbahçeli oyuncular da dün oyun olarak değil ama mücadele olarak taraftarın ve giydiği formanın hakkını verdi. Rakibine hemen hemen hiç pozisyon şansı tanımadı. Kendi adına da en az 4-5 net fırsat yakaladı. Bu kadar iştahlı oyunun karşılığında ikinciyi de bulması gerekiyordu ancak psikolojik faktörler devreye girdi. Haftalardır kazanamamanın verdiği stres skoru koruma içgüdüsü yarattı. Aslında bu içgüdü Teknik Direktör Daum ile başladı. Önce Selçuk’u, ardından Deniz’i soktu. Rakip kaleye giden bütün oyuncuları tek tek çıkardı. Oyun son bölümde Fenerbahçe yarı alanına yıkıldı.



Tam bu sırada sahneye BİLİCA - LUGANO ikilisi çıktı. Bu ikili bu sezon 12 kez yan yana oynadı. Bu 12 maçta Fenerbahçe 10 galibiyet, bir beraberlik alırken, sadece bir kez yenildi. Kalesinde de 8 gol yedi. Son bölümde yine çok dikkatliydiler. Yan yana oynadıkları zaman kolay kolay açık vermediklerini gösterdiler.



Antalyaspor’a gelince; ligin ilk yarısında oynanan maçta skor 2-2 giderken son dakikada Fenerbahçe’ye 4’e 1 yakalandılar ve golü yediler. Dün de oyun 0-0 giderken 3’e 1 yakalandılar, yine golü yediler. Antalyaspor bu tür golleri 2-0 geride iken yemeli. Tabii ki burada Mehmet hocanın bir rolünün olmadığını düşünüyorum. Oyuncular kendi inisiyatiflerini kullanıyorlar, disiplinden uzaklaşıyorlar.



Fenerbahçe takımı şimdi yarın ve çarşamba gününü bekleyecek. Galatasaray ve Bursaspor puan kaybederse yeniden ümitlenecek.



Emre’ye ayrı bir paragraf açmak isityorum. Ona da helal olsun. Hücum presini belki de Avrupa’da en iyi yapan oyunculardan bir tanesi. Devamlılığı, kuvveti, koordinasyonu üst düzeyde. Bir de Daum ne yapıp edecek Deivid’e forma verecek. Çünkü önemli bir silah. Maç kondisyonu artıkça çok faydalı olacaktır.



Hakem Bünyamin Gezer iki takımın da birer penaltısını vermedi.





