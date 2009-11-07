Taraftara alkolmetre, kulüplere emniyet müdürü

Sporda yaşanan şiddet ve olayların önüne geçebilmek için Ankara’da İçişleri Bakanı yetkilileri ve Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ile bir araya gelen Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, açıklamalarda bulundu.



Yapılan bu toplantılardan geleceğe yönelik ciddi adımların atılacağını belirten Özak, stat güvenliğinin birinci öncelik olduğunu söyledi. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın örnek bir davranış gösterdiğinin altını çizen Faruk Özak, şöyle devam etti: “Sayın Yıldırım, sahaya yabancı madde atan kendi taraftarını tespit ederek, ilgililere şikayette bulundu. Şimdi bütün statları kameralarla donatacağız.”



Vatandaşlık numarası



Alkol alan taraftarın stada girip girmeyeceği ise tartışma konusu oldu. Akşam gazetesinin haberine göre, Alkol oranının henüz tespit edilmediğinin altını çizen Spor Bakanı Faruk Özak, “Stada girişte aynı trafik polisleri gibi alkol kontrolü yapabiliriz. Burada sıkıntı, alkolün oranının ne olacağı. Antrenman sahaları ve kamp yapılan yerleri de bu kapsama alacağız. Ayrıca İngiltere’de olduğu gibi, olay çıkartan taraftar fişlenecek ve bir sonraki maçlara girmesi engellenecek. Burada eğer yapabilirsek, biletlere vatandaşlık numarasını işleyeceğiz” dedi.



Başkanlara yeni ceza



Özak, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile spor mahkemelerinin kurulması için fikir birliğine vardıklarını ifade ederek, “Hukuki alt yapının oluşması için incelememiz devam ediyor. 12 Kasım Salı günü ilgili bakanlıklarla tekrar bir araya gelerek, son şekli vermeyi planlıyoruz” diye konuştu. Kulüp başkanları ile bir araya gelerek, sporda şiddet konusunu görüşecek olan Faruk Özak, sözlerini şöyle tamamladı: “Federasyonun çalışmasının bitmesini bekliyorum. Her kulüp önce kendi evinin önünü temizlemeli. ‘Benim taraftarım yapmaz’ diye bir konu yok. Kimse şiddeti körüklememeli. Basını, futbolcusu, teknik adamı, başkanı, yöneticisi, tahrik edici söz ve davranışlardan kaçınmalı. Ceza alan kulüp başkanının statlara girişinin yanı sıra yönetim kurulu toplantılarına katılımı da engellenmeli.” Diyarbakırspor konusuna da değinen Özak, “Aslında Türkiye’de ırkçı slogan olmadı. Belki bir terör örgütü ile ilgili sloganlar atıldı. Diyarbakır Türkiye’nin parçası. Bizim canımız ciğerimiz. Zaten küfürü kabullenmemiz mümkün değil” dedi. Bakan Özak şike, doping ve teşvike hapis cezası olması gerektiğini de sözlerine ekledi.



Zirvede üç karar



İçişleri Bakanlığı’nda futbolda şiddetin önlenmesine ilişkin zirve düzenlendi. Zirveye, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, başkanvekili Lütfi Arıboğan, yöneticiler Yunus Egemenoğlu ile Ufuk Özerten, GSGM temsilcisi, İçişleri ve Adalet Bakanlığı müsteşaları katıldı. Toplantıda üç konu hakkında fikir birliğine varıldı:



1 - Öncelikle statlara kameri sistemi yerleştirilecek. Bu uygulamayı federasyon üstlenecek.



2 - Biletlerde yeni uygulamaya gidilecek. Detaylar daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak.



3 - Statlarda olaylara karışanlar süratle tespit edilip, ciddi bir şekilde cezalandırılacak.



TFF yabancı, Bakan yerli diyor



Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Futbol Takımı’nın başına yeniden yapılanmayı sağlayabilecek tecrübeli bir yabancı teknik adam getirmenin planlarını yaparken, Bakan Faruk Özak’ın gönlü ise yerli çalıştırıcıdan yana. Özak, bu konuda “Burada gelecek olan yeni teknik direktörden beklentilerimiz önemli değil. Önemli olan ne yapacağı. Kimse Fatih Terim’den daha iyi olamaz. Zaten 20 tane A milli düzeyde kaliteli oyuncumuz var. Bu sayıyı 50’ye çıkarmalıyız. Halil-Hamit Altıntop, Nuri Şahin gibi futbolcuları Türkiye’de bulmalıyız. İthal eden değil, ihraç eden ülke olmalıyız” dedi.



Her kulübün sorumlu emniyet müdürü olacak



İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çakpın, gerekli atamaların yapıldığını ve bu müdürlerin kulüplerin birer üyesi gibi çalışacağını söyledi.



Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Wolfsburg’la oynadığı maçta Başkan Yıldırım Demirören’e küfür edilmesi ve yine aynı takımın Denizlispor ile yaptığı karşılaşmada çıkan olaylarda görüntüleri tespit edilen 14 kişi siyah beyazlı kulübün şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. İstanbul Emniyet Müdür Hüseyin Çapkın da şubeye gelerek, tribün liderlerinin de içinde olduğu 14 kişiyle yüz yüze görüştü. “Hiçbir kulübün başkanına sövdürmeyiz” diyen Çapkın, bundan sonraki süreç için, sporda şiddetin önlmenmesine yönelik, büyük kulüplere sorumlu emniyet müdürleri atandığını açıkladı. Bu müdürlerin kulübün birer üyesi gibi çalışacağını açıklayan Hüseyin Çapkın, “Müdürlerimiz, kulübün kongre üyesinden taraftarına, malzemecisine kadar herkesi tanıyacak. Varsa bir sorun yerinde müdahale edecek” şeklinde konuştu. İfadelerine başvurulan 14 kişinin hakkında ise “Sporda Şiddetin Önlenmesi” kanununa muhalefften haklarında yasal işlem yapıldı. A.K. adlı şahıs başka bir suçtan hakkında arama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınırken, diğerleri işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı. İlgili şahıslara gerekli cezayı Spor Güvenlik Kurulu verecek. Öte yandan polisin ifadesine başvurduğu 14 kişi arasında Çarşı Grubu’nun önde gelen liderlerinden Alen Markaryan da bulunuyor. Markaryan’ın ismi daha önce de amigo cinayeti olarak bilinen Ferdi Aslan’ın öldürülmesi, Turgay Kösedağ’ın yaralanması olaylarında da gündeme gelmişti.