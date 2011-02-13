T24 LogoT24 Logo
Spor

TARAFTARA "KÜFÜR ETME" ÇAĞRISI İSTANBUL (A.A)

13 Şubat 2011 02:00

-TARAFTARA "KÜFÜR ETME" ÇAĞRISI İSTANBUL (A.A) - 13.02.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile yarın yapılacak maçta sarı-lacivertli taraftarlara küfür etmemeleri için çağrıda bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Başkanımızın, yöneticilerimizin, teknik ekibimizin, futbolcularımızın, taraftarımızın, kısacası bu büyük aileyi oluşturan, görevi ve sıfatı ne olursa olsun her birimizin yürekten ve sonuna dek inandığı şampiyonluk yolunda ilk adımımız, yarın sahamızda Kayserispor'a karşı vereceğimiz mücadele olacak'' denilirken, olası bir seyircisiz oynama cezasına karşı taraftarların küfürlü tezahüratlardan uzak durması istendi. ''12. Adam, tıpkı Manisaspor deplasmanında olduğu gibi, küfürlü tezahürat durumunda sahamızdaki ilk maçı seyircisiz oynayacağımız tehlikesinin bilinciyle, küfür etmeyecek, tarifi zor taraftar gücümüzü yalnızca sahadaki 11'imiz için harcayacak'' ifadeleri kullanılan açıklamada, şöyle denildi: ''Lig maratonunun her adımında, mabedimizde, galibiyetlerimizi taraftarımızla birlikte elde etmek ve bu zaferleri birlikte kutlamak için, Kayserispor maçında da küfür etme, ettirme. Yarın küfür etmeden, edilmesine izin vermeden, 50 bin kişi 3 puan için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndayız.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24