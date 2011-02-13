-TARAFTARA "KÜFÜR ETME" ÇAĞRISI İSTANBUL (A.A) - 13.02.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile yarın yapılacak maçta sarı-lacivertli taraftarlara küfür etmemeleri için çağrıda bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Başkanımızın, yöneticilerimizin, teknik ekibimizin, futbolcularımızın, taraftarımızın, kısacası bu büyük aileyi oluşturan, görevi ve sıfatı ne olursa olsun her birimizin yürekten ve sonuna dek inandığı şampiyonluk yolunda ilk adımımız, yarın sahamızda Kayserispor'a karşı vereceğimiz mücadele olacak'' denilirken, olası bir seyircisiz oynama cezasına karşı taraftarların küfürlü tezahüratlardan uzak durması istendi. ''12. Adam, tıpkı Manisaspor deplasmanında olduğu gibi, küfürlü tezahürat durumunda sahamızdaki ilk maçı seyircisiz oynayacağımız tehlikesinin bilinciyle, küfür etmeyecek, tarifi zor taraftar gücümüzü yalnızca sahadaki 11'imiz için harcayacak'' ifadeleri kullanılan açıklamada, şöyle denildi: ''Lig maratonunun her adımında, mabedimizde, galibiyetlerimizi taraftarımızla birlikte elde etmek ve bu zaferleri birlikte kutlamak için, Kayserispor maçında da küfür etme, ettirme. Yarın küfür etmeden, edilmesine izin vermeden, 50 bin kişi 3 puan için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndayız.''