-TARAFTAR YOKSA, MARSİLYA DA YOK PARİS (A.A) - 12.10.2010 - Fransa'nın Marsilya takımı, futbol federasyonunun Marsilya ile Paris Saint Germain (PSG) arasındaki maçlara misafir takım taraftarı alınmaması kararına yaptığı temyiz başvurusunun reddedilmesi halinde, gelecek ay Paris'teki PSG maçına çıkmayabileceğini bildirdi. Marsilya Kulübünün açıklamasında, Fransa Futbol Ligi (LFP) yönetiminin, geçen yıl Marsilya ile Paris Saint Germain taraftarları arasında çıkan olayları gözönüne alarak, bu yıl iki takım arasında oynanacak maçlara misafir ekip taraftarlarının girmesini yasaklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, ''Marsilya bu kararı temyiz etti. Taraftarımız için güvenlik koşulları sağlanamıyorsa, kulüp olarak bu şartların teknik ekibimiz, oyuncularımız ve yöneticilerimiz için de sağlanamadığını farz ediyoruz'' denildi. İki takım arasında ligdeki ilk maç 7 Kasımda Paris'te, ikinci maç Mart ayında Marsilya'da oynanacak. Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki maçta da şiddet olayları meydana gelmiş, sokakta çıkan çatışmalar sırasında Paris Saint Germainli bir taraftar dövülerek öldürülmüştü.