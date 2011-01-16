-TARAFTAR STATTAN ERKEN AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 15.01.2011 - Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Ajax ile oynadığı Türk Telekom Arena'nın açılış maçının sonunu beklemeden tribünlerden ayrıldılar. Maç sonunda trafiğe ve kalabalığa kalmak istemeyen taraftarlar, ikinci yarının başından itibaren yavaş yavaş stattan ayrılmaya başladılar. Maç henüz bitmeden tribünlerin büyük bir çoğunluğunun boşalması dikkati çekti. Galatasaray ve Ajax, açılış maçında birbirlerine gol atmamak için adeta yarıştılar. Galatasaray'da Anıl ve Ayhan, Ajax'da da Suarez mutlak gol pozisyonlarını değerlendirmezken, maç da başladığı gibi bitti. -MAÇ SONU HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ- Maç sonunda, stat dışında havai fişekler atılarak Türk Telekom Arena'nın açılışı bir kez daha kutlandı. Daha önce yapılacağı açıklanan gösterilerin ikinci bölümü ise yapılmadı. Öte yandan taraftarlar, maç sonunda koltuklarda bulunan minderleri sahaya fırlattılar.