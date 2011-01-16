-TARAFTAR, SEYYAR SATICIYI BIÇAKLADI İZMİR (A.A) - 16.01.2011 - İzmir'in Halkapınar semtindeki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan futbol karşılaşmasından çıkan taraftar grubundaki bir kişi, yolda tartıştığı seyyar satıcıyı ayağından bıçakla yaraladı. Alınan bilgiye göre, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Göztepe ve Çorumspor takımlarının Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmasından çıkan bir grup, Kamil Tunca Bulvarı girişinde bir seyyar satıcıyla tartıştı. Göztepe takımının taraftarı oldukları bildirilen grupta yer alan bir kişi, yanındaki bıçakla seyyar satıcı Ali Çorapçözer'i bacağından yaraladı. Saldırgan ve tartışmaya katılan gruptaki diğer kişiler, olay yerinden kaçtı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaya karışan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalaması için çalışma başlatıldığı bildirildi.