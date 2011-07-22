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Spor

TARAFTAR SAHAYA İNDİ İSTANBUL (A.A)

22 Temmuz 2011 02:05

-TARAFTAR SAHAYA İNDİ İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - Fenerbahçe ile Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları arasında yapılan hazırlık karşılaşması taraftarların sahaya girmesi nedeniyle yarıda kaldı.  Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan maçta ilk olarak 58. dakikada, üzerlerinde futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmaya ilişkin tutuklanan kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın fotoğrafları bulunan tişörtle 2 taraftar sahaya girdi. Bu taraftarlar kısa süre içinde tribüne gönderilirken karşılaşma kısa bir duraklamanın ardından devam etti.  Mücadelenin 67. dakikasına doğru bu kez, daha fazla sayıda taraftar sahaya girince maç yine durdu. Stattaki tüm görevlilerin yanı sıra futbolcular da bu taraftarları dışarıya çıkarmaya çalışırken karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile saha kenarında görüştü.  Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç da taraftarları sakinleştirmek için sahaya girerken anonsları da dinlemeyen taraftarlar sahaya akın etti. Saha bir anda taraftarlarca doldurulurken karşılaşmanın hakemleri soyunma odasının yolunu tuttu. Karşılaşmayı yayımlayan yayıncı kuruluşun pilot kameralarının görüntü alması da taraftarlarca engellendi.

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