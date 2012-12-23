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Spor

Taraftar sahaya indi, futbolcular kaçtı

Ankaragücü taraftarları, sahaya inerek, saatli kale arkası tribününde yer alan Torku Konyaspor taraftarlarına saldırdı

23 Aralık 2012 17:34

PTT 1. Lig'de oynanan Ankaragücü-Torku Konyaspor maçı taraftarların sahaya inmesi nedeniyle tatil edildi.
 
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan ve Torku Konyaspor'un 3-0 üstünlüğünde süren maçın 42. dakikasında Ankaragücü taraftarları, sahaya inerek, saatli kale arkası tribününde yer alan Torku Konyaspor taraftarlarına saldırdı.

Çok sayıda taraftarın karıştığı olayda, emniyet güçlerinin yetersiz kaldığı gözlenirken, sarı-lacivertli futbolcularla, polisler arasında da tartışmalar yaşandı.

Torku Konyaspor taraftarları emniyet güçleri eşliğinde stattan çıkartılırken, Ankaragücü Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri de sahaya inerek bir süre taraftar liderleriyle görüştü.

Olayların ardından hakem ve iki takım oyuncuları da soyunma odasına girdi. Mücadelenin hakemi Mürvet Sezer yaşanan olaylardan sonra karşılaşmayı tatil etti.

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