-Taraftar otobüsü devrildi: 14 yaralı AFYONKARAHİSAR (A.A) - 16.01.2011 - Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Karşıyaka'nın taraftarlarını taşıyan otobüsün Afyonkarahisar yakınlarında devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gaziantep'teki Kamil Ocak Stadı'nda dün gerçekleştirilen maçı izledikten sonra yola çıkan Karşıyaka taraftarlarını taşıyan Halil Bürçün'ün kullandığı 48 UD 109 plakalı otobüs, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 67. kilometresinde buzlanma nedeniyle orta refüje çarparak devrildi. Kazada, otobüste bulunan taraftarlardan 14'ü yaralandı. Yaralılar, Sultandağı, Çay ve Afyonkarahisar devlet hastaneleri ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.