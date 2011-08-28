-Taraftar Metris'e kart yağdıracak İSTANBUL (A.A) - 28.08.2011 - Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, futboldaki şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve sarı-lacivertli yöneticileri unutmadı. Dernek yetkilileri, soruşturma kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan başkan Aziz Yıldırım, asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, mali işler müdürü Tamer Yelkovan ve altyapı genel koordinatörü Cemil Turan'ın fotoğraflarının bulunduğu özel tebrik kartları hazırladı. Dernekten ücretsiz olarak temin edilebilecek bayram tebrik kartları, Metris Cezaevi'ne tutuklu bulunan kulüp yetkililerine gönderilecek. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Metin Doğan, daha önce de, Fenerbahçe Kulübü Genel Kurul Üyesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılımın men edilmesi kararı sonrası, kulüp disiplin kuruluna sevk etmek için dilekçe vermişti. -Kombine kart satışları başlıyor- Öte yandan, futboldaki şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe Kulübü, gelir arttırıcı girişimlerine devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, 2011-2012 sezonu için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Migros kale arkası tribününün bir bölümünü kombine kart uygulamasına açıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, A-B-C-I-J-K blokları için gerçekleşecek kombine kart satışları yarından itibaren başlayacak. Kombine kart satışları Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Maraton Alt Kombine Satış Merkezi'nden gerçekleştirilecek. Migros tribünü kombine kart satış fiyatı 750 lira olarak belirlenirken, kredi kartına 6 taksit uygulanacağı bildirildi.