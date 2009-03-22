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Spor

Taraftar maça ilgi göstermedi

22 Mart 2009 02:00

Hafta içinde Almanya'nın Hamburg SV takımına yenilerek UEFA Kupası'ndan elenen Galatasaray'ı, taraftarları Eskişehirspor ile yapılan lig maçında yalnız bıraktı.

Hamburg SV maçında stadı tıklım tıklım dolduran taraftarlar, Eskişehirspor maçına ise fazla rağbet göstermedi. Taraftarlar tribünleri tam olarak doldurmazlarken, özellikle yeni açık tribündeki büyük boşluklar dikkati çekti.

Kapalı tribündeki taraftarlar maçtan önce takımlarını elele tribüne çağırıp alkışladılar. Taraftarlar, "Yenilsen de yensen de taraftarın seninle" diye tempo tuttular.

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