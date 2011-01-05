-TARAFTAR KAZIM'IN TRANSFERİNE TEPKİLİ İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - Galatasaray'ın Fenerbahçe'den ayrılan Colin Kazım'ı transfer etmesi taraftarları kızdırırken, sarı-kırmızılı kulübün en büyük taraftar grubu Ultraslan yaptığı açıklamayla, bu oyuncunun alınmasını isteyen teknik direktör Gheorghe Hagi ve yönetim kuruluna sert tepki gösterdi. Ultraslan resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Geldiği kulüpteki yaşantısı, davranışları ve kötü imajı ile tanınan ve sık sık gördüğü kırmızı kartlarla takımını en hayati maçlarda yalnız bırakmayı alışkanlık haline getirmiş bu oyuncunun teknik direktörümüz Georghe Hagi tarafından mutlaka alınmak istenmesi, kendisi hakkındaki olumlu görüşlerimizi zedelemiştir'' denildi. Galatasaray'da transferi teknik direktörün istemesinin ve yönetim kurulunun da bunu hayata geçirmesinin doğal olduğu vurgulanan açıklamada, ''Ancak daha kısa bir süre önce disiplinsiz diye kendi evladımız kaptanımız Arda Turan'a bile ceza veren, Misimoviç, Jo, Keita gibi uluslararası yetenekleri gönderen yönetimimizin bu transferi gerçekleştirmesine akıl sır erdiremedik. Ne Colin Kazım'ın söz verip 'yakında çocuğum olacak, ben futbol oynamak istiyorum' demesi ne de Hagi'ye söz vermesi bu transferin gerçekleşmesini sağlamamalıydı'' ifadelerine yer verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Tarihi örnek sporcu ve kaptanlarla dolu olan (Metin Oktay, Cüneyt Tanman, Bülent Korkmaz, Hakan Şükür) Galatasaray'ımızın bu oyuncuyu transfer etmesinin saydığımız tüm kaptanlara da bir haksızlık olduğunu belirtir, Ultraslan olarak herkesi aklı selim davranmaya davet ederiz. Bugüne kadar olan ağırbaşlı ve soğuk kanlı duruşumuz kimseyi yanıltmasın, bizlere Galatasaray terbiyesi ve duruşunu öğreten tüm büyüklerimize ve yönetimimize bu öğrettiklerini hatırlatır, buna da uygun davranmaları gerektiğini belirtiriz. Anlaşılıyor ki bu işi yapamıyorsunuz...''