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Spor

Taraftar kanıyla forma

Taraftarlar Vitoria adına kan bağışında hedeflere ulaşıldıkça formanın çizgileri kırmızıyla değişecek

06 Temmuz 2012 16:04

Brezilya B Ligi'nde mücadele eden Vitoria Kulübü kan bağışı için son derece ilginç bir proje başlattı. Taraftarlar kan bağışı yaptıkça takımın forma rengi değişecek.

Kulübün renkleri kırmızı-siyah olmasına rağmen gelecek sezonun formalarının siyah-beyaz olarak başlayacağını açıklayan kulübün forması yürüttükleri kan bağışında hedefleri tutturdukça kırmızı-siyah halini alacak.

Enine çizgili formalar sezona siyah-beyaz başlayacak. Taraftarlar Vitoria adına kan bağışında hedeflere ulaşıldıkça formanın çizgileri kırmızıyla değişecek.

Vitoria takımı şu günlerde devam eden Brezilya B Ligi'nde 16 puanla 4. sırada bulunuyor. Takım, oynadığı 8 maçın 5'ini kazanırken 2 yenilgi 1 de beraberlik aldı. (hürriyetplanet)
 

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