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Spor

Taraftar Fener'e pahalıya mal oldu

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Fenerbahçe Kulübü’ne 10 bin avro para cezası verdi.

27 Ocak 2010 02:00

 T24- Fenerbahçe Kulübü'ne ,  22 Ekim 2009 tarihinde Romanya'nın Steaua Bükreş takımı ile oynadığı karşılaşmada, sarı- lacivertli taraftarın yaktığı meşaleler gerekçe gösterilerek para cezası verildi.



Fenerbahçe Kulübü’nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, futbol takımının 22 Ekim 2009 tarihinde Romanya’nın Steaua Bükreş takımı ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada, sarı-lacivertli taraftarın yaktığı meşaleler ve Avrupa liglerinde 5 yıl içinde buna benzer 26 olaya daha karışması nedeniyle, UEFA’nın kulübe 10 bin avro para cezası verdiği kaydedildi.


Açıklamada, ayrıca "Taraftarımıza bir kez daha spor müsabakalarında Fenerbahçe’mizi, Fenerbahçe’mize yakışır ve kulübümüze zarar vermeyecek şekilde desteklemelerinin önemini hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz" denildi.

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