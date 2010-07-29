-TARAFTAR FENERBAHÇE'Yİ YALNIZ BIRAKMADI BERN (A.A) - 28.07.2010 - Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Young Boys ile yaptığı maçta sakatlığı bulunan İlhan kadroda yer almadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sakatlanan İlhan'ın yerine Önder'i ilk 11'de dahil ederken, Önder'e savunmanın sağında, İlhan'ın savunmanın ortasındaki mevkisinde Bekir'e görev verdi. Teknik direktör Aykut Kocaman, Young Boys karşısında forvetteki tercihini Gökhan Ünal'dan yana kullandı. Tek forvet düzeniyle sahaya çıkan sarı-lacivertli ekipte bir diğer forvet oyuncusu Semih yedekler arasında yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, İsviçreli rakibi karşısında bu sezon yeni tasarlanan ve Avrupa kupası maçlarında giyeceği tetra mavisi formalarla sahaya çıktı. Karşılaşmanın başlamasına 50 dakika süre kala ısınmak için sahaya çıkan futbolculara tribünler sevgi gösterilerinde bulundu. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Issiar Dia, Young Boys karşısında yedekler arasında yer buldu. Teknik direktör Kocaman, yedek kaleci olarak da Mert'i tercih ederken, Volkan Babacan kadronun dışında kaldı. Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı futbolculardan Miroslav Stoch, sarı-lacivertli ekiple ilk resmi maçına çıktı. Fenerbahçe'yi, İsviçre deplasmanında taraftarları yalnız bırakmadı. Ülkenin diğer şehirlerinin yanı sıra yakın ülkelerden gelen çok sayıda taraftar sarı-lacivertli takıma destek verdi. Fenerbahçeli taraftarlar bulundukları tribünde sarı-lacivertli takımın bayraklarının yanı sıra çok sayıda Türk Bayrağı açtılar. Bu arada, iki takım taraftarları arasında maç öncesinde stat dışında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gerginlik fazla büyümeden önlendi. Öte yandan, 30 bin kapasiteye sahip, Stade de Suisse'in tribünleri dolmadı. (A) Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcısı Oğuz Çetin de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. Young Boys takımının teknik direktörü ve iki futbolcusu Fenerbahçe karşısında takımdaki yerlerini alamadılar. Cezalı teknik direktör Vladimir Petkoviç ve kaleci Marco Wölfi'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Hassan Lingani, sarı-lacivertli ekibe karşı görev yapamadı. Teknik direktör Petkoviç'in yerine İsviçre ekibinde takımın başında sahaya yardımcısı Erminio Piserchia çıktı.