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Spor

TARAFTAR ''ENERGY'' FORMASINI BEĞENDİ TRABZON (A.A) 

07 Temmuz 2011 15:17

-TARAFTAR ''ENERGY'' FORMASINI BEĞENDİ TRABZON (A.A) - 07.07.2011 - Trabzonspor taraftarları arasında yapılan ankette en beğenilen forma ''Energy forması'' secçildi.  Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bir süre önce sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'da başlatılan forma anketinin sonuçlandığı belirtildi. Açıklamada, taraftarların ''2011-2012 sezonu formalarımızdan en çok hangisini beğendiniz?'' sorusuna verdikleri cevaplarla en beğenilen yeni sezon formasının belirlendiği ifade edilerek, ''Buna göre gönderilen oyların yüzde 50'sini alan 'Energy' formamız taraftarımızın en çok beğendiği forma oldu'' denildi. Bu arada, taraftarların yeni sezon formalarını TS Club ile internetten satın alabileceği kaydedildi.

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