Taraftar derbi öncesi Gençliğe Hitabe'yi okuyacak

T24 - Star yazarı Mustafa Akyol'un gündeme getirdiği 'Gençliğe hitabe kaldırılsın' tartışması tribünlere taşındı. Taraftarlar, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi Gençliğe Hitabe'yi okuyacak.



Star yazarı Mustafa Akyol'un köşesine taşıdığı iddia bir süre Türkiye gündemini oluşturmuştu. Akyol, yazısında "Eğer Türkiye demokratikleşecekse, Gençliğe Hitabe, Atatürk'ün kendi siyasi şartları içinde ürettiği ama bugüne "yol gösterici" olamayacak tarihsel bir metin olarak kabul edilmeli, okullardan ve ders kitaplarından kaldırılmalıdır" demişti. Akyol'un sözleri kısa sürede sosyal medyanın birinci tartışma konusu olurken tepkileri de beraberinde getirdi. Son olarak Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de tartışmaya girerek "Gençliğe Hitabe ayet mi" diye sormuştu.

Derbi maçı öncesi protesto



"Gençliğe Hitabe kaldırılsın" tartışmaları devam ederken, Süper Lig'de Pazar günü oynanacak F.Bahçe-Beşiktaş maçı öncesi taraftarlar Gençliğe Hitabe'yi okuyacak. Fenerbahçeli taraftarların yapmayı düşündüğü organizasyona Beşiktaşlı taraftarlardan da destek gelirken, konuyla ilgili açıklama Fenerbahçe'nin taraftar sitesi antu.com'da yapıldı.



İşte Antu.com'da yer alan o açıklama;



Sosyal paylaşım sitelerinde taraftarımız bugün oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçının başlamasına yakın dakikalarda (18:55) "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini" okumak için organize olmaktadır. Biz de taraftarımızı bu güzel ve anlamlı organizasyona katılmaya davet ediyoruz.



