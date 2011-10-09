-Taraftar Burak ve Colman'ı seçti TRABZON (A.A) - 09.10.2011 - Trabzonspor taraftarlarının kurduğu internet sitesinde düzenlenen anketle belirlenen ''yılın en iyileri'' ödülleri sahiplerine verildi. Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Trabzon Belediye Başkan Vekili Ergin Aydın, Trabzonspor Genel Sekreteri Hasan Yener, eski Trabzonspor Başkanı Özkan Sümer, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Özbak, bordo-mavili futbolcular Gustavo Colman, Alanzinho ve Tolga Zengin ile taraftarlar katıldı. Geçen sezon ligde deplasmanda Manisaspor'a attığı gol ''yılın golü'' seçilen bordo-mavili takımın Brezilyalı oyuncusu Alanzinho'ya ödülünü veren Ergin Aydın, yaptığı konuşmada, özellikle Trabzonspor taraftarının sadece taraftar değil, model ve önder olduğunu da vurgulayarak, ''Bordo-mavili taraftarlar, takımını sadece sahada değil dışarıda da hedefe yöneltecek projelerle ve fikirlerle hepimize örnek olmuş bir ekoldür'' dedi. Geçen sezon Sivasspor maçındaki asistiyle ''yılın asisti'' ödülünü alan Arjantinli oyuncu Colman'a ödülünü veren Hasan Yener ise Trabzonspor'un geçen yıl gösterdiği başarının futbolcular ve teknik kadronun yanı sıra taraftar gruplarının da gayretiyle olduğunu kaydederek, ''Camiaları büyüten taraftar gruplarıdır'' dedi. Yener, ''Trabzonspor, futbol tarihindeki bugüne kadarki tertemiz sayfasını bu kadar kirlenmişliğe rağmen aynen muhafaza etmiştir'' ifadelerini kullandı. Törene katılan futbolculardan kaleci Tolga Zengin ise ''Cemil Usta özel ödülünü'' aldı. Colman ise ayrıca ''yılın en iyi yabancı futbolcusu'' ödülü aldı. Trabzonspor taraftarlarının ''yılın en iyileri'' seçiminde ödüle hak kazananlar şunlar: ''Yılın Spor Adamı: Şenol Güneş, Yılın En İyi Yerli Futbolcusu: Burak Yılmaz, Yılın Fahri Trabzonlusu: Onur Recep Kıvrak, Yılın En İyi Bayan Futbolcusu: Gamze Bezan, Yılın En İyi A2 Oyuncusu: Hüseyin Kayıkçı, Yılın En İyi Basketbolcusu: Ali Karadeniz, Yılın Sporcusu: Aynur Samat, Ulusal Basında Yılın En İyi Trabzonspor Yazarı: Ahmet Ağaoğlu, Yerel Basında Yılın En İyi Trabzonspor Yazarı: Turgay Beşyıldız, Ulusal Basında Yılın En İyi Futbol Yazarı: Ali Ece, Yılın En İyi Trabzonspor Muhabiri: Yunus Emre Sel, Televizyonda Yılın En İyi Futbol Programı: Telegol-Kanaltürk, Trabzonspor'da Yılın Olayı: Deplasmana giden seyirci rekorunun kırılması (61 bin).'' Ayrıca Hayri Gür Özel Ödülü eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Şamil Ekinci'ye, Rıfat Dedeoğlu Özel Ödülü Ali Özbak'a, Orhan Kaynar Özel Ödülü Olcay Çakır'a, Mehmet Tan Özel Ödülü Hakan Kulaçoğlu'na, Yaşam boyu Başarı Ödülü Özkan Sümer ile Ahmet Suat Özyazıcı'ya, Şampiyonluk Özel Ödülü de Trabzonspor futbol takımına verildi.