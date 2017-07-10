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Spor

Taraftar baskısı Belhanda'ya hesap kapattırdı!

Faslı futbolcu, taraftarın '10 numara' baskısına dayanamadı

10 Temmuz 2017 13:12

Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda, taraftarın '10 numara' baskısına dayanamayarak Instagram hesabını kapattı. Faslı futbolcu, sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in forma numarası olan '10 numara' ile akredite edilmişti.

Dün Diosgyor ile oynanan hazırlık maçına da sahaya 10 numaralı forma ile çıkan Belhanda'ya, taraftarlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. 10 numaralı formanın Sneijder'e ait olduğunu düşünen taraftarların, Faslı oyuncuya bunu sık sık belirtmesi üzerine 27 yaşındaki futbolcu baskılara dayanamayarak Instagram hesabını kapattı.

Bir grup taraftar ise Faslı futbolcuya tepki gösterenlerin aksine destekledi. Sayıca azınlıkta olan taraftarlar, 'WeTrustYouBelhanda' hashtag'iyle oyuncuya güvendiklerini ancak bu kararda yönetimin suçlu olduğunu belirttiler.

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