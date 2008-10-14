Taraftar bana inanıyor



Galatasaraylı futbolcular, CNR Fuar Merkezi'ndeki Autoshow Fuarı'nı gezdi. Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe ve futbolculardan Kewell, Ümit Karan, Lincoln, Nonda, Volkan ve Hakan, Doğuş Otomotiv'in standını ziyaret etti. Futbolcular, Doğuş Otomotiv'e bağlı Audi, SEAT, Porsche ve VW standlarındaki araçları inceleyen ve görevlilerden bilgi aldılar.



Kaleci Aykut Erçetin, hedeflerinin liderliğe doğru yükselmek olduğunu belirterek, "Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılıp, aradaki farkı kapatmak istiyoruz. Her antrenmanda kendimi göstermek istiyorum. Daha fazla çalışıp hocamın gözüne girmek istiyorum. Oynamadığınız zamanlarda kendine daha çok zaman ayırıp daha çok geliştirme şansınız var. Ben oynamıyorum deyip çalışmadınız mı kendiniz kaybedersiniz. Ben geçen yıl kendimi çok iyi ispatlayıp neler yapabileceklerimi gösterdim. Galatasaray taraftarı da bana inanıyor. Takım halinde defansta çok iyi durduk. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz" dedi.



Aykut, antrenörler Ümit Davala ve Boekamp'ın gönderilmesi konusunda ise, "Bunlar tabi ki yönetim kararı. Bizim de haberimiz yoktu. Bu sabah Edi hocamız geldi vedalaştı. Bir hayli üzüntülüydü. Burasını sevmişti. Futbol da bunlar var. Lig devam ediyor, bizi bunlar ilgilendirmez" diye konuştu.



Sarı-kırmızılı futbolcu, teknik direktörlük için Fatih Terim'in adının geçmesinin sorulması üzerine de, "Bu konuları yönetime sormanız lazım bizim bilgimiz yok. Fatih hoca, kendini ispatlamış Türkiye'nin en başarılı hocası. Karar bizde değil yönetimde" cevabını verdi.