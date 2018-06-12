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Spor

Taraftar antrenmanı bastı; Sporting oyuncuları tek tek sözleşmelerini feshediyor

Tek taraflı fesih haberleri gelmeye devam ediyor

12 Haziran 2018 13:12

Sporting Lizbon'da büyük olaylara sahne olan geçen sezonun ardından, takımdan büyük bir kaçış başladı. Bir grup fanatik taraftarın, antrenman tesislerini basarak, oyunculara saldırmalarının ardından, tek taraflı fesih haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Ferdandes ve Bas Dost, sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Oyuncular, geçen sezon yaşadıkları saldırının ardından, kontratlarını feshetme hakkına sahip olduklarını düşünüyor. Daha önce de kaleci Rui Patricio ve forvet Daniel Podence ile birlikte, teknik direktör Jorge Jesus kulüpten ayrılmıştı.

Sporting Lizbon ile yollarını ayıran oyunculardan Patricio, Carvalho, Martins and Fernandes, Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda, milli takımın formasını giyecek.

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