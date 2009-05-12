T24 LogoT24 Logo
Spor

Taraftar açlık grevinde

Adanaspor taraftarları, Altay maçında çıkan olayların ardından istifa kararı alan Başkan Akgül'ü vazgeçirmek için açlık grevine başladı.

12 Mayıs 2009 03:00

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, Altay maçında taraftarların olay çıkarması üzerine görevi bırakacağını açıklarken bir grup taraftar da Başkan Akgül'ün görevine devam etmesi için açlık eylemi başlattı.

Adanaspor Kulübü Derneği önündeki parka `Bayramdır Geldiğin Gün' yazılı pankart asan bir grup Adanaspor taraftarı, Başkan Bayram Akgül'ün görevine dönene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ve bunda da kararlı olduklarını açıkladı.

Akgül dönmemekte kararlı

Olayları içine sindiremediğini için görevi bıraktığını açıklayan Bayram Akgül, kararından dönmeyeceğini, Adanaspor'a ve camiaya birilerinin sahip çıkacağına inandığını söyledi. Akgül, taraftarların bu eyleminin camiaya yakışmadığını ve bir an önce sonlandırmaları gerektiğini de belirtip, kulübe sahip çıkacak kişilerin de yanında olacaklarını sözlerine ekledi. (DHA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24