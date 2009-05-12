Taraftar açlık grevinde

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, Altay maçında taraftarların olay çıkarması üzerine görevi bırakacağını açıklarken bir grup taraftar da Başkan Akgül'ün görevine devam etmesi için açlık eylemi başlattı.



Adanaspor Kulübü Derneği önündeki parka `Bayramdır Geldiğin Gün' yazılı pankart asan bir grup Adanaspor taraftarı, Başkan Bayram Akgül'ün görevine dönene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ve bunda da kararlı olduklarını açıkladı.



Akgül dönmemekte kararlı



Olayları içine sindiremediğini için görevi bıraktığını açıklayan Bayram Akgül, kararından dönmeyeceğini, Adanaspor'a ve camiaya birilerinin sahip çıkacağına inandığını söyledi. Akgül, taraftarların bu eyleminin camiaya yakışmadığını ve bir an önce sonlandırmaları gerektiğini de belirtip, kulübe sahip çıkacak kişilerin de yanında olacaklarını sözlerine ekledi. (DHA)



