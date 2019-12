Taraftar 6'da 6'yı ne zaman gördü?

Halen geçen yılın faturasını ödüyoruz

Yüzde 51 Süper Lig, yüzde 49 Avrupa Ligi

Bizi tenkit edenler geçen sezonun neticelerine baksınlar

Taraftarlar ne zaman 6'da 6 gördü?

Daum, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısına, ''İyi bayramlar'' sözleriyle başlayarak, ''Taraftarımıza bayram hediyesi verdik. 6. maçta 6. galibiyet, bu bir hediyedir. Takımımı kutluyorum'' dedi.Rakiplerine karşı ilk yarıda iyi bir futbol sergilediklerini anlatan Daum, şöyle konuştu:''Ama her pozisyon gol olacak değil, keşke olsa. Düşüncemiz, oyun anlayışı iyiydi. İkinci yarıda ne gördük, takımın Twente maçından ders aldığını gördük. O maçta da 1-0 öne geçmiştik. Bugün 1-0'dan sonra iyi defans yapıp pozisyon vermedik. İlk yarıdaki gibi iyi değildik, ama defansı iyi kurduk. Semih'in pozisyonu vardı 2-0 olabilirdi, ders alıp 1-0'ı koruduk. Çok memnunum, bunun da ilerisi gelecek.''Güiza ve Kazım'a yönelen tepkilerin ne olabileceği sorulan Daum, bunun sebebinin bu sezonla ilgili olamayacağını düşündüğünü ifade ederek şöyle devam etti:''Sanırım geçen yıldan taraftarın yaşadığı negatif şeyler vardı. Bu olabilir. Geçen sezonun başlangıcı bu sezona benzemez, farklıydı sanırım. Aslında aldığımız 18 puan için herkes gurur duymalı. Bunun nedenlerine gelince, bu sezonla ilgili olamaz sanırım. Geçen yılın, zamanın faturasını biz ödüyoruz halen. Ama bunu da yapıyoruz, hazırız buna. Tepkinin yanında çok daha fazla destekleyen taraftar gördüm.''Daum, sıkça yinelediği, lig şampiyonluğunun kendileri için Avrupa kupalarındaki başarıdan daha önemli olduğu ifadeleriyle ilgili bir soru üzerine, Turkcell Süper Lig'i yüzde 51, Avrupa Ligi'ni yüzde 49 önemli gördüklerini belirtti.Alman teknik adam konuyla ilgili, ''Tekrarlıyorum, birincisi yüzde 100 Turkcell Süper Lig, ikincisi yüzde 100 Avrupa Ligi. İki yüzde yüz olamayacağına göre yüzde 51 Turkcell Süper Lig, yüzde 49 Avrupa ligi. Ancak her maçta yüzde yüz vermeniz lazım, bu normal. Biz her maçta tüm gücümüzü ortaya koyuyoruz.''Alman çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin bol gollü galibiyetleri ne zaman alacağı yönündeki bir soruyu şöyle yanıtladı:''Futbolda puanlar önemli, goller değil. Hep futbolcularımı bu şekilde eğiteceğim. Sonuç önemlidir. İlk başta 3 puan almak önemli. İstatistiklere bakınca, en fazla pozisyon yakalayan takım Fenerbahçe. Bu sonuca oynama anlayışı takımda tam olarak netleşirse ileride daha gollü maçlar da olur. Ama bizi tenkit eden kişiler, geçen sezonun neticelerine bir baksınlar. Her sezonda farklı farklı etaplar, bölümler var. Bazı maçlarda böyle oynamak gerekiyor. Bazı maçlarda daha fazla pozisyonu gole çevirirsiniz. Bu tür galibiyetler takımı daha güçlü yapacak.''Rakiplerden Galatasaray'ın 3 gollü galibiyetler aldığının hatırlatılması üzerine de Daum, şöyle devam etti:''Playstation'dan mı bahsediyorsunuz. Gerçekçi kalalım. Belki diğer takımlar bizden fazla gol atmıştır. Geçen sezondan 7 futbolcu aynı, yeni 4 futbolcu var. Ama geçen sezon bu takım ilk 6 maçta kaç galibiyet aldı biliyor musunuz? Tabii geçmişte olanları unutmak lazım. Bende sizin gibi, gol atsaydık çok daha fazla sevinecektim, ama ilk etapta aldığımız puanlar beni sevindiriyor.''Alman çalıştırıcı, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise takıma tepki gösteren taraftarlara ''Tepki gösteren taraftarlar, ne zaman 6'da 6'yı gördü?'' dedi.Daum, alacakları puanların ve galibiyetlerin önemli olduğunu belirterek, ''İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un ilk yarısı hoşuma gitti. Takım perşembe günkü maçtan ders aldı. O maçta 1-0 öne geçmiş, ama skoru koruyamamıştık. Oyuncular bugün nasıl oynanması gerektiğini anladı. Sonuçta güzellik ödülü almayacağız. Puan alıp şampiyonluğa oynayacağız. Memnun olmak lazım. Ben memnunum. Galibiyeti hak ettik'' dedi.Taraftarların Kazım'a tepki göstermesi konusundaki soruyu ise tecrübeli teknik adam, şöyle yanıtladı:''Kazım Fenerbahçe'nin futbolcusu. Elimizden gelen desteği O'na vermeliyiz. Bu teknik heyet için de geçerli, taraftar için de geçerli. Taraftarların çoğu Kazım'ı destekliyor. Daha önce ıslıklandığını duysaydım Kazım'ı oyundan almazdım.''Daum, ''Arzuladığınız Fenerbahçe için ne kadar süre var'' sorusunu ise ''İki yıl'' diye yanıtlayarak, ''Diğer kulüplere, Olympique Lyon, Real Madrid, Barcelona belli süre içinde takım ve oyun sistemi geliştirdi. Bir takım kurmak için iyi transferler yapıyorsunuz. Bunun için süre lazım'' diye konuştu.